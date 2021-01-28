Это оскорбительно: создатель Cyberpunk 2077 запретил секс-мод с Киану Ривзом

27 января стало известно о том, что компания CD Projekt RED добавила в Cyberpunk 2077 инструменты для моддинга, чтобы игроки могли самостоятельно устранять некоторые баги, а также добавлять в игру новый контент.

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«Инструменты будут постоянно обновляться вместе с игровыми патчами для обеспечения совместимости», — заявил разработчик на своем официальном сайте.

Спустя всего день моддеры добавили в Cyberpunk 2077 возможность вступить в интимную связь с Джонни Сильверхендом — одним из главных героев игры, роль которого исполнил Киану Ривз.

Мод был создан одним из пользователей под никнеймом Catmino. Он позволяет менять текстуры скина персонажа, фактически меняя двух героев местами. В частности, у игроков появилась возможность заменить внешность одного из ботов Cyberpunk 2077, который является высокотехнологичной секс-куклой, на модель Сильверхенда.

Несмотря на то, что при использовании этого мода игрок может вступить в сексуальную связь с Джонни Сильверхендом, интимная сцена сделана весьма приблизительно — так, герой Киану Ривза даже не снимает одежду, а его голос меняется на голос секс-бота. Однако разработчик Cyberpunk 2077 крайне негативно оценил новый мод и запретил его использование, сообщает The Verge.

«Наше самое важное правило в отношении пользовательского контента, в особенности игровых модов, заключается в том, что он не может причинять вред другим. В случае замены моделей, особенно тех, которые связаны с интимными ситуациями, это может быть воспринято как таковое людьми, которые разрешили нам использовать их внешность с целью создания персонажей в Cyberpunk 2077», — заявили в компании.

В CD Projekt RED напомнили авторам фан-контента, что при создании модов с участием реальных прототипов, необходимо заручиться разрешением всех заинтересованных сторон. При этом использование персонажей, придуманных самой студией для игры, никак не запрещается.

«Когда речь заходит о моделях реальных людей, которых мы попросили принять участие в игре, мы убедительно просим вас воздержаться от их использования в любой ситуации, которая может быть сочтена оскорбительной, если у вас нет их явного разрешения», — заключили в компании.

С одной стороны, использование образа Киану Ривза в качестве секс-куклы действительно кажется неприемлемым. С другой — это всего лишь цифровая модель вымышленного персонажа, чья внешность основана на внешности популярного актера. В любом случае, желание CD Projekt RED сохранить хорошие отношения с Ривзом абсолютно понятно, ведь он еще может появиться в дополнительных материалах или DLC для Cyberpunk 2077. На момент написания заметки сам актер никак не прокомментировал мод с участием его персонажа.

Ранее сообщалось, что для Cyberpunk 2077 был выпущен первый крупный патч 1.1, призванный устранить ряд багов и глитчей. Однако впоследствии выяснилось, что обновление вызвало новую ошибку, из-за которой часть игроков не может завершить сюжетное прохождение.