Не сравнить с WhatsApp: Цукерберг раскритиковал iMessage

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что видит в Apple «значительного конкурента», сообщает Bloomberg.

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Во время объявления финансовых итогов за четвертый квартал Цукерберг сказал, что ожидает серьезной конкуренции со стороны производителя iPhone, так как обе компании в данный момент развивают одни и те же направления на рынке технологий, например, сервисы по обмену мгновенными сообщениями, или мессенджеры.

Однако глава Facebook раскритиковал «яблочный» iMessage, заявив, что приложение не обеспечивает достаточной конфиденциальности, как это делает принадлежащий миллиардеру WhatsApp.

Цукерберг отметил, что Apple хранит незашифрованные копии пользовательских чатов iMessage в iCloud.

«iMessage по умолчанию хранит незашифрованные резервные копии ваших сообщений, если вы не отключите iCloud. Таким образом, Apple и власти имеют возможность получить доступ к сообщениям большинства людей. Поэтому, когда дело доходит до обеспечения защиты конфиденциальности пользователей, то, я думаю, что WhatsApp явно превосходит iMessage», — сказал глава Facebook.

Генеральный директор Facebook также предположил, что доминирование «яблочного» мессенджера обеспечивается за счет монопольного положения Apple на рынке.

«Я считаю, что iMessage — самая популярная служба обмена сообщениями в США только потому, что Apple предварительно устанавливают ее на свои устройства и дают своему приложению преимущества, которых нет у других», — сказал Цукерберг.

Миллиардер также назвал компанию Джобса прямым конкурентом Facebook в сфере разработки гарнитуры с использованием AR- и VR-технологий. Facebook уже предлагает пользователям приобрести VR-устройства Oculus, а Apple планирует выпустить VR-очки в следующем году.

Стоит отметить, что замечание Цукерберга по поводу плохой защиты пользовательских данных в iMessage было лишним, сообщает портал The Next Web. Дело в том, что при загрузке резервных копий переписок WhatsApp в iCloud или Google Drive, они также не шифруются.

Более того, за последний месяц WhatsApp не раз подвергался критике за то, что согласно своей новой политике он заставит пользователей в принудительном порядке передавать некоторые данные в пользу Facebook.

Такой шаг со стороны WhatsApp вызвал массу вопросов о том, будет ли мессенджер отправлять личную информацию своих пользователей, включая номера телефонов и переписки, компании Марка Цукерберга, что являлось бы существенным нарушением приватности.

Из-за этого большое количество его пользователей стали покидать WhatsApp и переходить в другие сервисы, например, Telegram и Signal. Несмотря на то, что руководство мессенджера опровергло информацию о трансфере персональных данных на сервера Facebook, оно приняло решение отложить принятие новых правил, чтобы «развеять не соответствующие действительности слухи о принципах конфиденциальности и безопасности общения» в мессенджере.