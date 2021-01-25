«Экзотическая разработка»: Samsung представила авто-трансформер

Samsung показала обновленный концепт умного автомобиля, который может трансформироваться в такие помещения как офис, видеоигровую комнату или студию звукозаписи, сообщает Business Insider. Он получил название Digital Cockpit 2021.

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Впервые Digital Cockpit был представлен ​​на выставке CES в 2018 году и с тех пор каждый год получает обновления от разработчиков, которые хотят продемонстрировать публике, как может выглядеть транспорт будущего.

По заявлению Samsung, в этом году автомобиль-трансформер был спроектирован таким образом, чтобы пассажиры получали удовольствие от дороги.

«Digital Cockpit 2021 — это идея, которая может превратить ваш автомобиль из обычного транспортного средства в пространство для полноценной жизни», — заявил исполнительный вице-президент группы исследований и разработок подразделения Samsung по производству автомобильной электроники Вонсик Ли в видео на YouTube.

Концепция, разработанная в этом году, соответствует всем тенденциям в мире автомобильных технологий. Digital Cockpit 2021 оборудован 49-дюймовым экраном с звуковой системой, которые вместе образуют так называемое «универсальное пространство», которое можно использовать для того, чтобы поиграть или отредактировать видео. Примечательно, что при движении машины, половина дисплея отодвигается, чтобы обеспечить полный обзор дороги.

Однако это не единственный дисплей в автомобиле — еще один расположен на руле. Он позволяет водителю настраивать основной экран и развлекательную систему машины. На подлокотниках также установлены экраны, которые позволяют пассажирам менять такие параметры как температура и громкость. Если элементы управления не используются, то экран гаснет и сливается с внутренним интерьером.

close Samsung

Кроме того, в Digital Cockpit 2021 встроена система Samsung Health, которая использует камеры, телефоны и другие устройства, чтобы следить за состоянием пассажиров. Также она может определять уровень стресса пассажиров. В случае, если он высокий, то система настраивает свет и музыку таким образом, чтобы расслабить человека.

Транспортное средство может определить движение век и состояние водителя, чтобы убедиться, что он не спит во время движения.

Также автомобиль имеет функции, направленные на повышение безопасности пешеходов. Система наблюдения 360 Vision использует четыре камеры и «технологию глубокого обучения» для наблюдения за другими автомобилями и пешеходами.

close Samsung

Однако главной отличительной чертой концепции 2021 года от предыдущих является возможность превратиться в приватное пространство. Например, Digital Cockpit 2021 может трансформироваться в офис, центр видеоконференцсвязи или студию записи. Автомобиль также может превратиться в «центр мобильных развлечений», который похож на гостиную. Пассажиры могут играть и смотреть онлайн-концерты и трансляции прямо в салоне автомобиля.

Стоит отметить, что Digital Cockpit 2021 может не выйти на стадию производства, а так и остаться концептом умной машины-трансформера.

Тем не менее, в последние годы можно заметить очевидный тренд — гиганты из IT-сферы активно перебираются в автопром.

Так, недавно стало известно о том, что Apple будет сотрудничать с Hyundai для создания электрокара iCar. Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк считает, что к такой «миграции» технологические компании подтолкнули два фактора.

«Во-первых, опережающая динамика роста капитализации высокотехнологичных компаний, которая создает предпосылки для диверсификации бизнеса, развития смежных перспективных направлений, проведения сделок по слиянию и поглощению. Во-вторых, повышается значимость ряда технологических трендов: автономного и полуавтономного вождения и создания электрокаров. Компетенции автопроизводителей не хватает для быстрого развития в этих направлениях. Они вынуждены создавать совместное предприятие», — рассказывает Миронюк.

По словам эксперта, в альянсе Apple и Hyundai компетенция специалистов Apple позволят наиболее эффективно реализовать планы по разработке усовершенствованных аккумуляторов, также, как и при создании AI-интерфейсов для беспилотных автомобилей iCar.

«Конечно, существуют и прорывные «экзотические» разработки, как «цифровая кабина 2021» от Samsung, однако для коммерческой реализации также потребуется кооперация с автопроизводителями. Над подобными «концептами» работает Toyota», — заключил Миронюк.