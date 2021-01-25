Недоглядели: в Италии блокируют TikTok из-за смерти ребенка

Итальянские регуляторы распорядились о частичной блокировке социальной сети TikTok после трагической гибели ребенка, сообщает The Guardian. Ведомство страны по защите персональных данных (GDPD) потребовало ограничить доступ к аккаунтам итальянских пользователей, «чей возраст не может быть установлен с полной уверенностью», вплоть до 15 февраля.

10-летняя девочка умерла в больнице Палермо после участия в опасном челлендже с удушением.

Она была обнаружена в ванной комнате с телефоном в руке, который был конфискован местной полицией.

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Компании TikTok, которая принадлежит китайскому бренду ByteDance, заявила о том, что не смогла выявить на своей платформе контент, который мог побудить ребенка повторить смертельный челлендж, но пообещала оказывать содействие правоохранительным органам по данному вопросу.

Согласно правилам TikTok, пользователю этой социальной сети должно быть по меньшей мере 13 лет, чтобы он мог записывать видео и смотреть чужой контент. Тем не менее, этот запрет можно обойти путем указания неправильной даты рождения.

Ранее доктора уже предупреждали об опасностях челленджа, в рамках которого подростки частично перекрывают себе доступ к кислороду. О том, что погибшая девочка решила попробовать небезопасное развлечение на себе, рассказала ее младшая сестра.

«Мы ни о чем не знали. Мы не знали, что она участвует в этом. Мы знали, что наша дочь сидит в TikTok ради танцев, смотрит такие видео. Но мне даже в голову не приходили такие ужасы», — заявил отец скончавшегося ребенка.

Действия итальянского регулятора поприветствовала в своем Twitter-аккаунте Лисия Ронзули, президент Комиссии по делам детей и подростков.

«Безопасность несовершеннолетних должна быть обеспечена любой ценой. Нельзя допустить, чтобы социальная сеть способствовала гибели, как это случилось в Палермо», — сообщила Ронзули.

Важно отметить, что орган по защите персональных данных Италии подал на TikTok в суд в декабре прошлого года, обвинив его в «халатности в отношении защиты детей». В заявлении ведомства говорится о том, что обойти существующие в социальной сети ограничения не составляет никакого труда.

«Запрет на регистрацию в TikTok для детей младше 13 лет легко обойти, указав ложную дату рождения. Таким образом, TikTok не препятствует регистрации детей и не проверяет соблюдение итальянского законодательства о конфиденциальности — в Италии для регистрации ребенка младше 14 лет в социальной сети требуется согласие, которое должно быть санкционировано родителями или опекунами», — следует из декабрьского документа.

Теперь же социальная сеть обязана выполнить требования регулятора к 15 февраля, чтобы наложенные ограничения были сняты.

При этом орган власти не уточнил, что именно должен сделать TikTok, чтобы предотвратить регистрацию детей младше 13 лет на своей платформе.

Теперь на повестке дня руководства социальной сети будет стоять вопрос о том, как настроить верификацию возраста в приложении, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

«Возможно, будут обсуждаться какие-либо формы родительского контроля и более строго надзора со стороны регулятора, например, выборочных проверок. Глобальные технологические компании обладают большим объемом информации и опытом работы с пользователями, поэтому все будет зависеть от того, насколько сильным будет давление со стороны регуляторов в плане разработки правил регистрации новых пользователей», — заявил эксперт.

По словам Шермана, сейчас можно наблюдать общий тренд на усиления контроля за тем, что происходит в мессенджерах, поэтому можно предположить и появление алгоритмов, которые будут запрещать появление опасных для жизни челленджей.

«В России сейчас рассматривается вопрос о лишении свободы и штрафах за треш-стримы после смерти девушки во время онлайн-трансляции. Соцсети перестают быть просто платформой для неограниченного самовыражения, они все больше встраиваются в общественное пространство с действующими там ограничениями. Рост пользователей происходит в том числе за счет иллюзии создания своего собственного мира, самовыражения, но оно все больше будет регулироваться законодательством, в том числе для ограничения экстремальных проявлений», — считает собеседник «Газеты.Ru».

С одной стороны, этот случай с TikTok напоминает историю с запретом жестоких фильмов и видеоигр, считает digital- и SMM-менеджер коммуникационной группы iMARS Иван Коварский.

«При чем тут интернет, когда дети и раньше, без всякого TikTok устраивали подобные опасные «игры» с удушением? С другой стороны, челленджи — огромная часть платформы: виральное распространение происходит, потому что люди активно повторяют друг за другом. И это точно не тот челлендж, который нужно повторять и распространять. Ведь логика у детей остается прежняя: если выполнишь челлендж лучше, ярче, круче других, соберешь больше просмотров. Сильная мотивация для очень плохой «игры», — заявил эксперт.

По словам Коварского, когда случаются трагедии, всегда возникает соблазн что-то запретить.

«Однако это проигрышная тактика. Сначала нужно понять, можно ли предотвратить подобные случаи без блокировки. И что-то подсказывает, что можно — с помощью тех же нейросетей и машинного обучения. TikTok выступает за безопасность своих пользователей, и в его интересах блокировать вредоносный контент. Есть уверенность, что платформа быстро научится делать это так же эффективно, как распространять короткие развлекательные видео», — сообщил эксперт.