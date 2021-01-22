Не взлетели: владелец Google передумал раздавать интернет с воздушных шаров

Корпорация Alphabet, владеющая Google, решила закрыть свой проект по обеспечению высокоскоростного доступа в интернет с помощью стратосферных воздушных шаров, сообщает New York Times.

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Первый анонс проекта Loon состоялся в 2013 году. Его суть заключается в запуске аэростатов с гелием в стратосферу, где они по сути становятся парящими станциями мобильной связи, предоставляя беспроводной «небесный интернет» в тех областях мира, которые либо не имеют стабильного соединения с сетью, либо пострадали от природных катаклизмов и не могу оперативно восстановить связь.

Такие шары поднимались на высоту 20 км и могли находиться в воздухе до 100 дней. Размеры такого шара составляют 15м в ширину и 12м в высоту в надутом состоянии.

Как оказалось, основной причиной закрытия амбициозного проекта стала его нерентабельность. Это подтвердил глава Loon.

«Несмотря на то, что у нас появилось несколько партнеров, мы так и не смогли найти способ снизить расходы настолько, чтобы стать долгоиграющим стабильным бизнесом», — заявил генеральный директор проекта Алистер Вестгарт.

Руководитель лаборатории X, в которой рождаются все инновационные проекты Alphabet, Астро Теллер также заявил о том, что к закрытию Loon привела финансовая неопределенность.

«Дорога к коммерческому успеху оказалась более длинной и рискованной, чем предполагалось», — сообщил Теллер. Руководство Alphabet заявила о том, что все операции Loon будут завершены в «ближайшие месяцы», и пообещала найти новые позиции для сотрудников, работавших над этим проектом.

За свою недолгую историю у Loon было несколько успешных применений. Так, когда в 2017 году ураган «Мария» уничтожил большую часть телеком-инфраструктуры Пуэрто-Рико, Федеральная комиссия по связи США приняла решение выдать Alphabet экспериментальную лицензию, чтобы протестировать Loon в полевых условиях. В результате огромные воздушные шары, парящие над островом, существенно облегчили восстановление пострадавших от стихии районов.

Впоследствии проект Loon также был использован в Кении в рамках сотрудничества с местной телеком-компанией. В результате в отдаленных регионах страны появилась 4G- и LTE-связь.

В то время проектом по обеспечению всего мира интернетом заинтересовалась и корпорация Facebook.

В июне 2017 года дрон Aquila, раздающий сигнал, совершил свой первый тестовый полет. Глава компании Марк Цукерберг заявил, что как только проект Aquila будет завершен, появится «целый флот из самолетов на солнечных батареях, которые раздадут интернет всему миру».

Спустя год этот проект был закрыт. В Facebook заявили о том, что компания решила отказаться от создания летательных аппаратов собственными силами, предоставив это специальным аэрокосмическим брендам.