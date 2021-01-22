Хозяйка замка и похищенная дочь: чего ждать от Resident Evil: Village

Разработчики знаменитой игровой хоррор-франшизы Resident Evil объявили точную дату выхода ее восьмой части — Resident Evil: Village увидит свет 7 мая 2021 года, сообщает портал Ars Technica. Игра доступна к предзаказу начиная с сегодняшнего дня.

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Как сообщил главный продюсер Resident Evil: Village Питер Фабиано, игроку предстоит вновь примерить на себя роль Итана Уинтерса, которого судьба занесет в заснеженную деревню. Дочь протагониста похищена неведомыми злыми силами, которые обитают в замке неподалеку, и Уинтерс должен проникнуть туда, чтобы вернуть ребенка.

Хозяйкой замка является «высокая женщина», которая уже ранее присутствовала в трейлерах игры. По словам разработчиков, ее зовут леди Димитреску, и пока это вся информация о главной антагонистке.

Леди Димитреску и ее слуг можно увидеть в новом трейлере игры.

Resident Evil: Village получит вид от первого лица, а также новый инвентарь и систему крафта. Также в игре появится тучный торговец, который называет себя «Князем» [англ. The Duke]. У него можно будет приобрести как оружие, так и лекарства, а также элементы для создания новых предметов. У игроков также появится возможность поиграть в отдельный мультиплеерный режим под названием Resident Evil Re:Verse. Он будет доступен на бесплатной основе всем владельцем оригинальной игры.

Специально для владельцев PlayStation 5 была также выпущена демоверсия Resident Evil: Village, в которой главным героем станет не Итан Уинтерс, а загадочный персонаж по имени «Дева» [англ. The Maiden].

По словам Питера Фабиано, «демки» для других платформ станут доступны этой весной.

Первая игра серии Resident Evil увидела свет 22 марта 1996 года — таким образом, в этом году франшиза отмечает 25-летний юбилей. Известно, что создатели игры из компании Capcom Токуро Фудзивара и Синдзи Миками вдохновлялись фильмами из серии «Живые мертвецы» Джорджа Ромеро, поэтому главной целью игрока является выживание и противостояние ордам зомби и мутантов.

Считается, что оригинальная Resident Evil 1996 года стала одной из игр, популяризировавшей жанр «survival horror» среди геймеров.

Помимо игр по франшизе Resident Evil выходили мультфильмы и кинофильмы. Первый фильм, чье название было локализовано в России как «Обитель зла», снял режиссер Пол У. С. Андерсон в 2002 году. Главную роль в нем исполнила актриса Мила Йовович. Известно, что серия «Обитель зла» является самой коммерчески успешной кинофраншизой, снятой по мотивам игр.

Resident Evil: Village будет доступна на платформах PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Стоимость ПК-версии в Steam составит 1999 руб.