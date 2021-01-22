Хуже, чем S20: обзорщики остались недовольны новыми смартфонами Samsung

Старт продаж смартфонов линейки Samsung Galaxy S21 запланирован на конец января этого года, но первые обзорщики уже получили устройства для тестирования. В иностранных СМИ появились первые отзывы на новые гаджеты от Samsung, в которых журналисты рассказывают о плюсах и минусах новой линейки смартфонов.

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Так, новостной портал Mashable отметил, что линейка S21 — просто улучшенная версия старого модельного ряда со слишком большим количеством ненужного функционала. По мнению рецензента, Samsung как будто пытается выяснить, сколько еще возможностей он сможет «запихнуть» в свои телефоны. Поддержка стилуса, «невероятный» зум, высокое разрешение камер и многое другое добавлено в смартфон просто ради инновации и маркетинга, считает эксперт.

«Прежде чем купить смартфон этой линейки, просто подумайте, действительно ли вам нужны все эти функции и будете ли вы вообще их использовать», — гласит обзор.

Кроме того, журналиста не удовлетворила работа датчика отпечатков пальцев. По его словам, сенсор не всегда распознает отпечаток, и ему все равно приходилось вводить пин-код от смартфона. Однако он также отметил, что этой проблемой «болеют» все датчики отпечатков пальцев, расположенные прямо на дисплее.

Портал CNBC отметил, что базовая модель линейки S21 ничем не отличается от прошлогоднего смартфона S20 и просто «скучная». При этом S21 по характеристикам уступает S20 — у него меньше оперативной памяти и ниже разрешение. Журналист также отметил, что задняя панель телефона ощущается очень дешево, так как выполнена из пластика. Samsung ранее заявляла о том, что использует дешевые материалы, чтобы снизить цену на устройство во время пандемии, когда люди не могут позволить себе тратить большие суммы.

«Более дешевый, но не так хорош, как предыдущий», — так журналист описал Samsung S21.

По его мнению, тратиться на S21 не стоит, а флагманская модель линейки S21 Ultra пришлась журналисту по душе и он назвал ее действительно хорошим смартфоном.

Портал Engadget нашел у флагманской модели еще один недостаток. Так, владелец смартфона не имеет возможности расширить память устройства, потому что в нем отсутствует слот для SD-карты. По мнению журналиста, это может вызвать сложности у некоторых пользователей.

«Galaxy S21 определенно стоит потраченных денег для опытных пользователей и фанатиков хороших камер, но я бы рекомендовал не торопиться с покупкой. Samsung печально известна агрессивными предложениями и рекламными акциями. Так что в этом случае ваше терпение может быть вознаграждено», — написано в заключении обзора.

Но у новых смартфонах Samsung есть не только недостатки, но и достоинства. Так, все журналисты отметили, что телефоны S21 и S21 Ultra имеют достаточно хорошие аккумуляторы и могут спокойно проработать весь день без подзарядок.

Кроме того, смартфоны делают «впечатляющие» снимки, и имеют хорошую производительность, а их дисплеи с высокой частотой обновления кадров в 120 Гц обеспечивают хорошее визуальное восприятие, которое превосходит характеристики последних смартфонов от Apple.