Версия на испанском и секретное послание: как изменился сайт Белого дома

Пользователи интернета заметили ряд изменений на сайте Белого дома после того, как Джо Байден официально вступил в должность президента США, сообщает Mashable. В частности, теперь посетители сайта на странице с обращениями граждан могут выбрать предпочтительные местоимения.

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На выбор пользователям предлагаются опции «она/ее», «он/его», «они/их», «другое» и «не указывать», что символизирует положительное отношение новой администрации к ЛГБТ-сообществу.

The @WhiteHouse website contact form now asks for your pronouns. Twitter — GLAAD (@glaad) January 20, 2021

Однако это — не единственное изменение, которое сопроводило приход к власти нового лидера. Так, на сайте вновь появилась версия на испанском языке.

Когда администрация Трампа получила контроль над сайтом Белого дома, испанская версия ресурса неожиданно исчезла. Тогдашний пресс-секретарь Шон Спайсер объяснил это тем, что у команды нового президента «сейчас много работы», поэтому совершенно нет времени заниматься испаноязычными разделами сайта.

При этом он добавил, что обновление официального портала Белого дома будет продолжаться, а потому испанский язык вернется «через некоторое время», однако «некоторое время» затянулось на все четыре года правления Трампа.

Важно отметить, что испанский язык — второй по распространенности в США, на нем разговаривают около 41 млн человек. Известно, что Джо Байден уже подписал указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой, инициированное Дональдом Трампом.

Другим важным изменением стало возвращение сообщения о борьбе с изменением климата в мире, сообщает Independent. Известно, что в первый же день вступления в должность Трампа, с сайта исчезло любое упоминание о выбросах парниковых газов в атмосферу.

«Президент Байден примет оперативные меры для решения проблемы чрезвычайной ситуации в сфере климата. Администрация Байдена обеспечит соответствие всем требованиям ученых, одновременно предоставляя возможность американским рабочим и предприятиям возглавить революцию в области чистой энергии», — говорится в разделе сайта, озаглавленном «Приоритеты».

Также известно, что Байден инициировал возвращение США в Парижское соглашение по климату, из которого Штаты вышли около года назад.

Кроме того, пользователи интернета обнаружили на сайте Белого дома скрытое послание, находящееся в HTML-коде главной страницы.

При открытии кода в браузере можно увидеть строчку «Если вы читаете это, то нам может пригодиться ваша помощь». Далее располагается ссылка на сайт Цифровой службы США (U.S. Digital Service), предлагающая устроиться в ведомство на работу.

And there's the new Twitter



The source code includes a call to serve from the @USDS. pic.twitter.com/PIbITFXRzq — Alex Howard (@digiphile) January 20, 2021

46-й президент США Джо Байден официально вступил в свои полномочия 20 января 2021 года, поклявшись прикладывать все силы для охраны и защиты конституции государства. Речь, которую он произнес на инаугурации, была сосредоточена вокруг идеи объединения страны.