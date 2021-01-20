Сам не справляется: Tesla наймет защитника Илона Маска

Компания Tesla находится в поиске сотрудника, который займется разрешением конфликтов в социальных сетях, если они напрямую связаны с главой компании Илоном Маском. Об этом сообщает Business Insider.

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Известно, что Маск является активным пользователем Twitter. На просторах этой площадки он не раз высказывал свое мнение по всем актуальным вопросам, общался с подписчиками, делился историями из жизни, а также вызывал гнев инвесторов из-за неоднозначных высказываний, которые приводили к судебным разбирательствам. В качестве примера можно вспомнить ситуацию, когда глава Tesla необоснованно назвал британского спасателя «педофилом» или пообещал скупить все акции компании, заявив о том, что финансирование этого проекта «обеспечено».

Теперь же в соцсетях у Маска может появиться полноценный помощник.

Как следует из текста вакансии, Tesla на постоянную работу требуется специалист по поддержке клиентов, одной из задач которого является «решение проблем в соцсетях», направленных против главы компании. Другими словами, это должен быть сотрудник, который будет отбиваться от недовольных клиентов и защищать от них Маска.

Первым необычное объявление на сайте Tesla обнаружил репортер Джей Боллер.

Tesla is hiring a full-time position to handle people talking shit about @elonmusk online Twitter — Jay Boller (@jaymboller) January 19, 2021

Впоследствии он заметил, что строчка про защиту Маска от нападок пользователей социальных сетей была удалена из текста вакансии. При этом само объявление доступно для просмотра. От кандидата требуется располагать надежным интернет-соединением и тихим рабочим местом (вакансия «на удаленке»), быть восприимчивым к конструктивной критике, иметь опыт работы с Windows и MS Office, уметь работать в критических ситуациях и быстро адаптироваться, а также быть командным игроком.

В последнее время все чаще в прессе появляются сообщения о проблемах с автомобилями Tesla.

При этом у Tesla нет полноценного PR-департамента — он был распущен самим Маском еще в 2020 году.

Многие пользователи, столкнувшиеся с проблемами в эксплуатации Tesla, а также журналисты, пишут о них напрямую гендиректору компании, отмечая его аккаунт в Twitter через «собачку», чтобы он обратил на них внимание. Учитывая вспыльчивый характер миллиардера, отдельный сотрудник, который будет мониторить подобные сообщения, ему не только не повредит, но и поможет сохранить репутацию компании, ведь ранее уже были прецеденты, когда Маск выходил из себя «на глазах» миллионов подписчиков.

Пока неизвестно, возьмет ли новый человек на себя все обязанности Маска в отношении Twitter и других социальных сетей, или будет заниматься лишь самыми острыми вопросами.

Последний раз Илон Маск своим неосторожным твитом вызвал скандал в декабре прошлого года — тогда миллиардер опубликовал мем про местоимения, которые используют трансгендерные люди, посмеявшись над этим явлением и назвав его «эстетическим кошмаром». Часть подписчиков выступила с осуждением взглядов главы Tesla.