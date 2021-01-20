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«Батарея так себе»: пользователи пожаловались на AirPods Max

Владельцы AirPods Max жалуются, что наушники быстро разряжаются

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AirPods Max AirPods Max
AirPods Max

AirPods Max

Depositphotos
Владельцы накладных наушников от Apple пожаловались на то, что AirPods Max полностью разряжаются за ночь, находясь в автономном режиме работы. Однако, это не единственная проблема, с которой столкнулись пользователи самого дорогого «яблочного» аксессуара.
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Некоторые пользователи Apple AirMax Pro жалуются на слишком быструю разрядку наушников, сообщает портал MacRumors.

Новые накладные наушники американская компания представила в декабре прошлого года. Их стоимость составляет 62 990 руб.

С момента старта продаж большое число владельцев гарнитуры стали замечать, что она плохо держит заряд, даже если находится в автономном режиме.

Так, один из пользователей Reddit решил подробно рассказать о своей проблеме на форуме.

«С новым годом, друзья! Я хочу спросить, кто-нибудь из вас сталкивался с проблемами с батареей AirPods Max? Я зарядил их утром до 100% и использовал около 2-3 часов днем, а вечером я положил их в чехол. Когда проснулся, я обнаружил, что они разрядились полностью, до 0%. Это случилось уже дважды, и сброс настроек не помогает. Я надеюсь, что это баг. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?», — гласит пост.

На публикацию откликнулось еще несколько пользователей, которые также заметили быструю разрядку аккумулятора. Некоторые из них жалуются на сильный расход батареи во время использования, а другие — во время, когда наушники находятся в чехле.

Один из читателей форума MacRumors также рассказал о том, что его Apple AirPods Max имеют проблемы со временем автономной работы.

«Прошлой ночью я взял наушники с 85% заряда и пользовался ими минут 15, затем вернул в кейс. Утром я получил уведомление на свой iPhone о том, что батарея разрядилась аж до 5%, хотя я к ним даже не подключался. Странно, что находясь в чехле, наушники не находились в спящем режиме», — пишет пользователь.

При этом само устройство не имеет кнопки питания, так что самостоятельно владелец выключить их не может.

Это привело к тому, что после релиза AirPods Max‌ стали появляться вопросы о том, как включается спящий режим, когда наушники кладут в чехол, идущий в комплекте к аксессуару.

Поддержка Apple опубликовала документы, в которых разъяснила пользователям, что наушники спроектированы так, чтобы автоматически входить в режим ожидания, если их не используют некоторое время.
Кроме того, ‌AirPods Max, находясь вне кейса,‌ могут находится в состоянии энергосбережения до трех дней, по истечению данного срока они переходят в режим ультра сбережения, который отключает такие функции, как Bluetooth и Find My. Если AirPods Max‌ находятся в кейсе, то спящий режим включается незамедлительно, а функции отключаются спустя 18 часов.

Согласно документации Apple, расход заряда батареи должен минимизироваться, когда наушники не используют, независимо от того, в кейсе они или нет. Однако, судя по комментариям пользователей, функция работает некорректно, и гаджет не переходит в режим энергосбережения. Некоторые владельцы, которые столкнулись с этой проблемой, считают, что AirPods Max‌ не отключается от смартфона, когда попадают в кейс и поэтому не входят в спящий режим.

«Похоже проблема заключается в том, что наушники не отключаются от смартфона должным образом. Вчера мой Mac постоянно присылал мне уведомления о подключении к наушникам, хотя я их не использовал. Я убрал кейс с ‌AirPods Max‌ подальше от компьютера, чтобы он перестал к ним подключаться, но он все равно продолжил это делать. Я подумал, что это баг, и ушел на работу, а когда вернулся, обнаружил, что наушники подключены к компьютеру и разряжены до 27%», — пишет один из пользователей форума.

Учитывая количество сообщений о чрезмерном разряде батареи и их содержание, можно сделать вывод о том, что это может быть программная ошибка.

Apple может ее исправить с помощью обновления операционной системы устройства, но пока нет никаких сообщений о возможных апдейтах прошивки для AirPods Max.

Накладные наушники AirPods Max были представлены компанией Apple 8 декабря прошлого года. Пользователи социальных сетей раскритиковали их за слишком высокую стоимость, превышающую средний показатель на рынке. Впоследствии появились слухи о том, что купертиновцы разрабатывают вторую, более «бюджетную» спорт-версию AirPods Max, анонс которой состоится в 2021-2022 годах.

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