Вынужден оправдываться: Дуров вступился за Telegram

После новостей о том, что Telegram грозит блокировка в крупнейших магазинах мобильных приложений, владелец сервиса Павел Дуров решил прояснить, какие типы дискуссий разрешены на платформе, а какие нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Дуров сообщил о том, что последние две недели весь мир внимательно следит за разворачивающимися событиями в США — в частности, за штурмом Капитолия, выступлениями союзников президента Дональда Трампа и удалением аккаунтов действующего американского лидера в популярных социальных сетях в целях сдерживания насилия на улицах. Глава Telegram отметил, что хотя американцы составляют лишь 2% от аудитории сервиса, его команда также наблюдает за ситуацией в Штатах.

«Telegram приветствует мирные дебаты и выражение протеста, но наша политика использования запрещает распространение публичных призывов к насилию. За последние семь лет мы придерживались этого правила по всем мире — от Белоруссии и Ирана до Таиланда и Гонконга. Общественные движения по всему миру используют Telegram, чтобы бороться за права человека, не прибегая к причинению вреда», — заявил Дуров.

По словам главы Telegran, команда модераторов начала получать сообщения о возросшей активности среди американских пользователей, которые распространяли призывы к насилию. В результате были удалены сотни публикаций, которые, в ином случае, могли увидеть десятки тысяч пользователей Telegram.

«Модераторы продолжат обрабатывать жалобы от пользователей в дополнение к активной блокировке контента, который, очевидно, провоцирует насилие», — заключил Дуров.

Накануне заявления гендиректора Telegram о своевременном удалении «опасных» постов в зарубежной прессе появилась информация о том, что активисты из Америки в судебном порядке требуют от компании Apple отказаться от размещения мессенджера Telegram в магазине приложений App Store. Иск был подан некоммерческой организацией Coalition for a Safer Web [рус. «Коалиция за безопасный интернет»], которая утверждала, что в Telegram активно распространяется контент, созданный белыми супрематистами и нео-нацистами. Очевидно, что своей публикацией Дуров пытался обратить внимание общественности на то, что его платформа соответствует всем правилам и активно борется со злоумышленниками, поэтому в блокировке Telegram нет необходимости.

Между тем, некоторые эксперты считают, что мессенджеру Дурова ничего не угрожает.

По словам вице-президента коммуникационной группы iMARS Владимира Нерюева, требования о блокировке со стороны НКО — это не более, чем игра на публику.

«Все понимают: нельзя просто так без последствий заблокировать сервис с месячной аудиторией более 500 млн. пользователей. Антимонопольное законодательство в США довольно жесткое и просто так удалить какое-либо приложение довольно трудно. Ведь пострадавшая сторона всегда может обратиться в Конгресс, и тогда исход дела будет непредсказуем. Можно вспомнить разбирательства с компанией Microsoft в 1998 г. по поводу монопольного доминирования на рынке настольных операционных систем, иск со стороны юридической компании Hagens Berman к Apple в 2011 г., сегодняшние разбирательства с тем же Facebook или Amazon по поводу доминирующего положения на рынке», — заявил эксперт.

Вместе с тем Нерюев отметил, что участники рынка должны как-то реагировать на происходящее, поэтому и появляются громкие заявления об удалении приложений в расчете на то, что собственники этих платформ сами решат вопрос с запрещенным контентом.

«Аналогичная ситуация скорее всего может ждать и Telegram. Если запрещенная информация будет удалена администрацией сервиса, а Павел Дуров уже заявил, что он придерживается именно такой позиции, то вряд ли приложению что-то может грозить», — заключил собеседник «Газеты.Ru».