Миллионеры без паролей: почему мир потерял 20% биткоинов

По мере того, как цена биткоина на рынке растет, растет и отчаяние людей, которые владеют этой криптовалютой, но не могут получить к ней доступ. Как сообщает New York Times, около 20% от существующих в мире 18,5 млн биткоинов находится на кошельках, которые были по какой-то причине заблокированы либо чьи пароли были безвозвратно утеряны. Общая стоимость валюты, которой нельзя воспользоваться, оценивается в $140 млрд.

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Владельцы биткоинов, которые столкнулись с отсутствием доступа к своим активам, рассказали NYT о бесконечной депрессии, вызванной невозможностью потратить свое богатство. Многие из них покупали эту криптовалюту еще лет десять назад, когда никто не верил в ее потенциал.

«На протяжении нескольких лет я потратил сотни часов, пытаясь войти в свои кошельки», — рассказывает Брэд Ясар, предприниматель из Лос-Анджелеса.

У Ясара есть несколько компьютеров, на которых хранятся тысячи биткоинов, которые он намайнил еще на заре этой технологии. Сейчас эти биткоины стоят сотни миллионов долларов, но их владелец давно забыл пароли, которым были защищены его системы. По его словам, он до сих пор хранит жесткие диски из этих компьютеров в отдельном месте в специальных вакуумных пакетах.

«Не хочу, чтобы они напоминали мне каждый день о том, что я потерял», — пояснил бизнесмен.

Стефан Томас, программист из Сан-Франциско, также поделился своей трагедией с изданием — у него осталось две попытки, чтобы подобрать пароль к своей флешке, которая содержит ключ доступа к криптовалюте общей стоимостью $220 млн.

Эта флешка, также известная как IronKey, хранит в себе секретную комбинацию к цифровому кошельку, на котором сейчас находится 7002 биткоина. Проблема заключается в том, что Томас давно потерял клочок бумаги, на котором он записал пароль к IronKey. При этом у пользователя есть 10 попыток ввода комбинации, прежде чем содержимое флешки будет заблокировано навсегда. Программист уже попробовал ввести восемь разных паролей, которые он мог бы использовать в то время, но пока безрезультатно.

«Иногда я просто лежу в кровати и думаю об этом. Затем я подхожу к компьютеру с какой-то новой тактикой. Когда она не срабатывает, я снова впадаю в отчаяние», — признался Томас.

Бывает и так, что доступ к криптовалюте теряется по нелепой случайности. В 2017 году британец Джеймс Хауэллс выбросил жесткий диск с 7500 биткоинами в мусорное ведро, перепутав его с другим устройством. Он попросил у местных властей разрешения раскопать местную свалку, чтобы найти пропажу, но ему было отказано. В то время стоимость валюты на жестком диске Хауэллса составляла $127 млн.

Что же касается 34-летнего бизнесмена Габриэля Эбеда из Барбадоса, то он потерял свои 800 биткоинов (около $25 млн) после того, как его коллега отформатировал ноутбук, на котором хранились ключи от приватного кошелька с валютой.

Из-за принципа функционирования криптовалют и лежащей в его основе технологии блокчейна пароли пользователей нигде не сохраняются, кроме их памяти или личных записей. У биткоина нет «управляющей компании», с чьих серверов можно было бы выудить секретную комбинацию, если бы возникла такая необходимость. По словам Сатоши Накамото, загадочной фигуры, которой приписывают создание биткоина, эта валюта была создана таким образом, чтобы каждый человек в мире мог создать свой собственный банковский счет без участия банка, не боясь каких-либо санкций или регулирования со стороны государства. Как оказалось, это не только позволяет хранить свои средства в безопасности, но и создает дополнительные трудности для тех, кто не позаботился о сохранности секретных комбинаций.