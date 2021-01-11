«Apple представляет опасность»: Дуров призвал отказаться от iOS

Генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров в беседе с подписчиком обвинил Apple в препятствовании свободному обмену информацией.

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Один из фолловеров Дурова в Telegram отметил, что IT-гиганты в лице Google и Apple, владеющие крупнейшими магазинами приложений, могут оказывать давление на разработчиков онлайн-сервисов, угрожая удалить их со своих платформ. Подписчик спросил у бизнесмена, сможет ли он гарантировать свободу Telegram, если вдруг компании Кремниевой долины ополчатся на мессенджер.

Дуров признал, что дуополия Google и Apple в сфере дистрибуции мобильных приложений действительно представляет собой угрозу свободе слова — даже большую, чем платформа Twitter, блокирующая публичных персон за их резкие и неоднозначные высказывания.

«Из этих двоих Apple представляет большую опасность, так как компания может полностью ограничить ваш доступ к приложениям, в то время как на Android можно установить независимые сервисы в виде APK-файла. Именно поэтому я призываю пользователей переходить с iOS на Android — это меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации», — заявил бизнесмен.

Apple действительно запрещает установку приложений не из App Store. При этом чтобы в него попасть, необходимо пройти несколько этапов проверки, а также согласиться с правилами, согласно которым разработчик отдает Apple 30% от всех цифровых внутренних покупок в качестве налога за использование торговой площадки. Google также взимает комиссию в размере 30% от создателей приложений для Android, но они, по крайней мере, имеют возможность распространять свои сервисы в альтернативных магазинах. Это отличает их от iOS-разработчиков, для которых непопадание в App Store равносильно закрытию всего проекта.

Летом 2020 года Дуров назвал такой высокий налог «безумием».

«Apple и Google навязывают безумный налог с прибыли в 30% на все цифровые товары на каждом мобильном телефоне мира. Как результат — пользователи платят завышенную цену, стартапы и целые индустрии уничтожаются или вовсе не появляются. Регуляторы игнорируют этот абсурд уже 10 лет», — отметил Дуров в своем Twitter-аккаунте.

Когда один из фолловеров поинтересовался, какое решение этой ситуации видит создатель Telegram, Дуров предложил остановить монополию.

«Прекратить злоупотребление Apple собственной монополией очень просто — нужно разрешить пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины, а не через App Store, который просит 30% долю, предлагая цензуру и отсутствие приватности. Просто посмотрите на способ, которым приложения попадают на персональные компьютеры», — подчеркнул Павел Дуров.

В рамках общения с подписчиками Дуров также затронул вопрос монетизации Telegram, о которой стало известно в декабре прошлого года.

Тогда предприниматель подчеркнул, что введение платных функций будет «ненавязчивым», поэтому большая часть пользователей мессенджера могут и не заметить каких-либо изменений.

«Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно», — заверил Дуров.

Один из подписчиков создателя Telegram заявил, что готов смотреть короткие рекламные ролики несколько раз в день, если это поможет поддержать мессенджер финансово. Дуров поблагодарил пользователя, но заявил, что обязательной рекламы для рядовых пользователей в приложении не будет.

«Мы не будем заставлять вас смотреть 30-секундные ролики в Telegram. Если мы когда-нибудь введем рекламу, то она будет демонстрироваться лишь в крупных каналах, которые дорого обслуживать из-за затрат на серверы и трафик (как, например, мой канал @durov)», — сообщил глава компании.