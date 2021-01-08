Sony, Samsung и BlackBerry: какие смартфоны станут хитами 2021 года

Honor V40

Дата выхода: январь 2021

Несмотря на то, что официальной информации пока нет, ожидается, что Honor запустит серию V40 в январе 2021 года, а состоять она будет минимум из двух смартфонов, сообщает портал TechAdvisor.

Согласно слухам, появившимся в сети, флагманский телефон будет оснащен дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120Гц, двойной фронтальной камерой, 50 Мп основной камерой. Также смартфон будет поддерживать функцию беспроводной зарядки мощностью 40 Вт, проводная зарядка имеет мощность 66 Вт. Кроме того, топовая модель будет оснащена процессором Huawei Kirin 9000.

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Samsung Galaxy S21

Дата выхода: первый квартал 2021 года

В последние годы Samsung проводила презентации смартфонов серии S в феврале, но в этом году мы может увидеть Galaxy S21 немного раньше, в январе. Будет представлено три смартфона: S21, S21+ и S21 Ultra.

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Вероятно, южнокорейская компания перейдет на новый процессор Snapdragon 888. Также телефоны будут оснащены 5G, дисплеями по 120 Гц. Флагман S21 Ultra будет иметь камеру в 108 Мп и поддерживать стилус S Pen.

Ранее в сети появлялась информация о том, что в комплекте будут отсутствовать адаптер питания и наушники.

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Sony Xperia 1 III

Дата выхода: первый квартал 2021 года

Sony обычно анонсирует свои новые Xperia в феврале. О будущем смартфоне известно немного, но есть вероятность, что Sony сфокусируется на высоких характеристиках камеры и дисплея. Также ожидается, что телефон будет использовать процессор Snapdragon 888.

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Huawei P50

Дата выхода: первый квартал 2021 года

Серия смартфонов P50 должна увидеть свет в марте 2021 года. Ожидается, что в линейку войдут три телефона: P50, P50 Pro и P50 Pro+. Вероятно, внутри них будет установлен процессор Kirin 9000, которым оснащен Mate 40. Скорее всего, некоторые функции камер также будут позаимствованы у данной модели.

P50 также могут стать первыми телефонами Huawei, использующими дисплеи в 120 Гц, хотя большинство слухов до сих пор указывают только на 90 Гц.

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Moto Nio

Дата выхода: первый квартал 2021 года

«Nio» — это кодовое название для нового телефона Moto G, который, как ожидается, поступит в продажу в начале 2021 года.

Ожидается, что телефон станет первым телефоном Moto G, использующим чип Snapdragon 865. Другие утечки информации указывают на тройную заднюю камеру, двойную фронтальную камеру и адаптивный дисплей.

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LG Rollable

Дата выхода: первый квартал 2021 года

Второй телефон в проекте LG Explorer — это Rollable. Компания делает ставку на гибкий подвижный дисплей: пользователь просто тянет за край экрана, и дисплей раздвигается, делая из смартфона планшет. Другие подробности о новом гаджете пока неизвестны.

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Новый телефон BlackBerry

Дата выхода: первая половина 2021 года

Новый смартфон от BlackBerry будет иметь сетевые возможности 5G и физическую клавиатуру, что является главной особенностью гаджетов от этого бренда. Смартфоны будут ориентированы на бизнес-сегмент и предложат «набор комплексных решений безопасности»

Пока это вся информация, которая имеется в открытом доступе.

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Samsung Galaxy Z Fold 3

Дата выхода: третий квартал 2021 года

Еще один гаджет от Samsung, который будет представлять следующее поколение своей флагманской складной серии. Релиз ожидается осенью.

Galaxy Z Fold 3 будет продолжать традиции Fold 2, но, по слухам, получит дополнительную поддержку стилуса S Pen и потенциально невидимую под дисплеем фронтальную камеру.

Apple iPhone 13

Дата выхода: третий квартал 2021 года

Новое, 13-е по счету поколение iPhone должно выйти в сентябре 2021 года по привычному расписанию. Вполне вероятно, что осенью Apple представит модельный ряд из четырех смартфонов — от Mini до Pro Max.

Дисплей iPhone 13 будет поддерживать частоту кадров в 120 Гц, а объем памяти будет достигать 1 ТБ. По словам аналитиков, в iPhone 13 может вернуться Touch ID, а вот порты из смартфона исчезнут и он будет полностью опираться на беспроводную зарядку MagSafe.

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Xiaomi Mi Mix 4

Дата выхода: 2021 год

Компания Xiaomi нарушила привычный график выхода новых моделей Mi Mix и «отвлеклась» на концепт-смартфон Mi Mix Alpha, однако аналитики не оставляют надежд на то, что выход Mi Mix 4 не за горами и состоится в один из сезонов 2021 года.

Никаких подробностей о новом гаджете пока нет, но именно в Mi Mix компания Xiaomi добавляет свои самые прорывные технологии. Не исключено, что Mi Mix 4 может стать первым складным смартфоном от китайского вендора, но подтверждения этой информации пока нет.