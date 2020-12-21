Опережая расписание: когда Apple выпустит свой электромобиль

Электромобиль от Apple может быть представлен уже осенью следующего года, сообщает портал MacRumors ссылаясь на анонимных руководителей тайваньских фабрик.

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По сообщению портала, производители Тайваня готовятся к наращиванию производства частей Apple Car во втором квартале следующего года. Также сообщается, что Apple тайно тестировала прототипы автомобилей в Калифорнии. Apple получила разрешение от Департамента автотранспортных средств штата на тестирование самоуправляемых автомобилей в 2017 году, и в том же году она была замечена в использовании внедорожников Lexus, оснащенных лидарным оборудованием.

По словам авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, специализирующегося на продуктах Apple, первый «яблочный» автомобиль будет выпущен между 2023 и 2025 годами.

Однако источники в Тайване утверждают, что компания готовит релиз уже к сентябрю следующего года, что значительно опережает расписание.

Стоит отметить, что автопроизводители часто анонсируют новые автомобили на годы вперед, и, вероятно, что электрический автомобиль от Apple будет только представлен в конце 2021 года, но не выпущен. Кроме того, релиз электрокара в сентябре 2021 года, даже если он был запланирован руководством компании заранее, может быть отложен из-за последствий пандемии коронавируса.

Помимо прочего, в этом месяце MacRumors сообщил, что в отчете DigiTimes утверждалось о предварительных переговорах Apple с поставщиками автомобильной электроники. Предполагается, что проект автомобиля все еще находится на довольно ранней стадии, что также ставит сентябрьский релиз под сомнение.

Между тем, очевидным остается лишь один факт: электрокару от Apple — быть, рано это случится или поздно. Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов на вопрос о том, зачем Apple нужны автомобили, рассказал «Газете.Ru», что выход на новый рынок может удвоить годовую выручку компании.

«Более шести лет идут слухи о проекте Titan от компании Apple, с помощью которой компания теоретически ворвется в рынок автомобилей. Желание поучаствовать в этом сегменте вполне понятно. Это рынок объемом около $6 трлн. Для сравнения рынок смартфонов – меньше $1 трлн, где у Apple оборот не более $130 млрд. Даже если компания сумеет занять всего 5% рынка авто, это удвоит ее годовую выручку», — объяснил Емельянов.

Однако эксперт сомневается в том, что компания выпустит Apple Car в следующем году.

«Компания сейчас работает в основном над системами искусственного интеллекта для автопилота, что рынку известно давно: ее роботы колесят по Калифорнии не первый год. Но вот на то, что Apple активно готовилась к выпуску готового автомобиля, нет никаких намеков: ни заказов комплектующих, ни тендеров, ни контрактов с дилерами», — считает аналитик «Фридом Финанс».

Емельянов отмечает, что, если бы проект по созданию электрокара был в высокой стадии готовности, это невозможно было бы скрыть.

«Максимум нас ждет анонс и концепт электрического автомобиля. Не исключено, что суть проекта в итоге будет не в создании своего «железа», а в фирменной прошивке для электрокаров других фирм, которая будет объединяться в общую экосистему iOS», — заключил эксперт.