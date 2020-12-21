Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Опережая расписание: когда Apple выпустит свой электромобиль

Источник: электрокар от Apple дебютирует в 2021 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Источник на одной из тайваньских фабрик сообщил о том, что первый электрокар от Apple может выйти в сентябре 2021 года, что опережает изначальное расписание компании. Сможет ли автомобиль от купертиновцев вступить в соперничество с Tesla уже следующей осенью и зачем производителю электроники выходить на новый рынок — в материале «Газеты.Ru». Однако эксперты сомневаются в том, что выпуск автомобиля произойдет в следующем году, по их мнению, следует ожидать лишь анонс и концепт электрической машины.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Электромобиль от Apple может быть представлен уже осенью следующего года, сообщает портал MacRumors ссылаясь на анонимных руководителей тайваньских фабрик.

По сообщению портала, производители Тайваня готовятся к наращиванию производства частей Apple Car во втором квартале следующего года. Также сообщается, что Apple тайно тестировала прототипы автомобилей в Калифорнии. Apple получила разрешение от Департамента автотранспортных средств штата на тестирование самоуправляемых автомобилей в 2017 году, и в том же году она была замечена в использовании внедорожников Lexus, оснащенных лидарным оборудованием.

По словам авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, специализирующегося на продуктах Apple, первый «яблочный» автомобиль будет выпущен между 2023 и 2025 годами.

Однако источники в Тайване утверждают, что компания готовит релиз уже к сентябрю следующего года, что значительно опережает расписание.

Стоит отметить, что автопроизводители часто анонсируют новые автомобили на годы вперед, и, вероятно, что электрический автомобиль от Apple будет только представлен в конце 2021 года, но не выпущен. Кроме того, релиз электрокара в сентябре 2021 года, даже если он был запланирован руководством компании заранее, может быть отложен из-за последствий пандемии коронавируса.

Помимо прочего, в этом месяце MacRumors сообщил, что в отчете DigiTimes утверждалось о предварительных переговорах Apple с поставщиками автомобильной электроники. Предполагается, что проект автомобиля все еще находится на довольно ранней стадии, что также ставит сентябрьский релиз под сомнение.

Между тем, очевидным остается лишь один факт: электрокару от Apple — быть, рано это случится или поздно. Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов на вопрос о том, зачем Apple нужны автомобили, рассказал «Газете.Ru», что выход на новый рынок может удвоить годовую выручку компании.

«Более шести лет идут слухи о проекте Titan от компании Apple, с помощью которой компания теоретически ворвется в рынок автомобилей. Желание поучаствовать в этом сегменте вполне понятно. Это рынок объемом около $6 трлн. Для сравнения рынок смартфонов – меньше $1 трлн, где у Apple оборот не более $130 млрд. Даже если компания сумеет занять всего 5% рынка авто, это удвоит ее годовую выручку», — объяснил Емельянов.

Однако эксперт сомневается в том, что компания выпустит Apple Car в следующем году.

«Компания сейчас работает в основном над системами искусственного интеллекта для автопилота, что рынку известно давно: ее роботы колесят по Калифорнии не первый год. Но вот на то, что Apple активно готовилась к выпуску готового автомобиля, нет никаких намеков: ни заказов комплектующих, ни тендеров, ни контрактов с дилерами», — считает аналитик «Фридом Финанс».

Емельянов отмечает, что, если бы проект по созданию электрокара был в высокой стадии готовности, это невозможно было бы скрыть.

«Максимум нас ждет анонс и концепт электрического автомобиля. Не исключено, что суть проекта в итоге будет не в создании своего «железа», а в фирменной прошивке для электрокаров других фирм, которая будет объединяться в общую экосистему iOS», — заключил эксперт.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку