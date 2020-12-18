Пластик в легких: чем вредны 3D-принтеры

Сразу несколько научных исследований признали 3D-принтеры опасными для человека, сообщает Forbes. Как заявили ученые, частицы, которые выделяются во время работы устройства, могут влиять на качество воздуха и представлять угрозу для здоровья легких.

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Исследования, о которых идет речь, были представлены в рамках мероприятия научного общества The Society for Risk Analysis, которое состоялось 15 декабря. Принцип работы 3D-принтера заключается в следующем — устройство плавит волокна из пластика и других базовых материалов, например, металла или термопласта. Затем объект печатается по рядам, используя расплавленный материал. Во время нагревания пластика в воздух выбрасываются летучие соединения в непосредственной близости от принтера.

В результате химические субпродукты могут попасть в легкие человека, который оказался рядом с устройством.

Ученые отмечают, что некоторые типы выбросов могут быть особенно опасны для детей младше 9 лет. Однако эти вещества могут обладать токсическим эффектом и для легких взрослого человека.

Пока исследования находятся на ранней стадии и ученым только предстоит выяснить, какая доза пластика в воздухе рядом с 3D-принтером может представлять собой опасность для человеческого организма. Однако это далеко не первый научное изыскание, связанное с потенциальным вредом таких устройств.

Например, в прошлом году был опубликован доклад о том, что частицы АБС-пластика, применяющиеся для 3D-печати, негативно влияют на жизнеспособность клеток организма, впоследствии вызывая активную токсическую реакцию.

«Тесты на токсичность показывают, что воздействие этих частиц волокна со временем может быть таким же вредным, как воздух в городской среде, загрязненный автомобильными или другими выбросами», — заявил профессор Технологического института Джорджии Родни Вебер, руководивший экспериментом.

Подобные исследования особенно важны в настоящее время, когда 3D-принтеры перестали быть чем-то экзотическим — с их помощью можно создавать модные аксессуары, чехлы для смартфонов, игрушки, запчасти, макеты, протезы и даже человеческие органы.

Учитывая стартовую цену небольшого принтера в 40-50 тыс. руб., что дешевле большинства современных флагманских смартфонов, такое устройство может позволить себе не только организация, но и простой обыватель.

При этом размещение 3D-принтера у себя дома подвергает его владельца риску, о котором он может даже не подозревать.

«Я сам давно являюсь владельцем 3D-принтера, поэтому хорошо знаком с этой проблемой, — рассказывает «Газете.Ru» Антон Вадимович Ёлкин, хирург-онколог федеральной сети центров экспертной онкологии «Европейская клиника». — Во время печати пластик в принтере разогревается до 240 градусов и выделяет в воздух мономеры — частицы, которые не до конца связались с остальным веществом. Некоторые из них безопасны. Полилактид, например, создан на основе молочной кислоты, которая совершенно безвредна для человеческого организма. В среде 3D-мейкеров наиболее безопасными считаются пластики PLA и PET-G».

Компоненты других пластиков крайне токсичны. К ним относится, например, АБС, в состав которого входят акрилонитрил, бутадиен и стирол. Они оказывают отравляющее и канцерогенное воздействие, схожее с тем, которое оказывает дым при горении пластика. В интернете встречаются материалы, авторы которых утверждают, что ежедневно по несколько часов печатают из АБС и не отмечают ухудшения здоровья.

«Ни в коем случае не стоит следовать их примеру, так как в будущем это может стать причиной онкологического заболевания», — заявил Ёлкин.

По словам собеседника издания, при работе с 3D-принтером крайне важно соблюдать меры предосторожности. В первую очередь, должен быть предусмотрен герметичный защитный короб с вытяжкой, которая выведена на улицу или оборудована угольным фильтром. Если же есть необходимость работать с опасными пластиками, делать это необходимо исключительно в нежилом помещении.

Ученые также дают несколько рекомендаций касательно снижения рисков при работе с 3D-принтером. Так, устройство следует включать лишь в хорошо проветриваемых помещениях, устанавливать минимальную температуру плавления материалов, не находиться рядом с устройством во время печати, а также использовать качественный и проверенный пластик.