Продали 70 млн консолей: как Nintendo Switch опередила PS и Xbox

Nintendo Switch стала самой продаваемой консолью ноября, сообщает Business insider со ссылкой на данные NPD Group.

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Nintendo Switch была высоко востребована среди геймеров в предыдущем месяце, несмотря на серьезных конкурентов в лице PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Эти две консоли, увидевшие свет в ноября, являются одними из самых ожидаемых игровых устройств года, но даже им не удалось сместить Switch с позиции лидера.

Известно, что Nintendo Switch уже на протяжении двух лет возглавляет продажи консолей, опережая другие игровые приставки.

За последние два года компания по состоянию на конец сентября продала около 70 миллионов консолей Switch по всему миру, не в последнюю очередь благодаря пандемии COVID-19. Миллионы людей были вынуждены оставаться дома и искать новые способы развлечения, среди которых были и видеоигры. Таким образом, число геймеров возросло в разы.

Согласно недавнему исследованию NPD Group, за время глобального карантина взрослые люди стали играть гораздо больше, чем когда-либо. Время проведенное за видеоиграми возросло на 60% среди людей возрастной категории 35-54 лет.

Стоит отметить, что Nintendo в целом переживает достаточно прибыльный год.

С период с апреля по сентябрь 2020 года, на который пришлась первая волна пандемии, японская компания продала около 12 млн единиц Switch по всему миру. Отчасти это связано с растущим спросом на проект Animal Crossing: New Horizons. Эта игра вышла в марте и на данный момент является самой продаваемой для консолей Switch. С момента релиза по сентябрь Nintendo реализовала 14,3 млн копий Animal Crossing: New Horizons.

Общие продажи компании с апреля по конец сентября выросли на 73%, прибыль удвоилась и составила почти $3 млрд. Вскоре после этого Nintendo пересмотрела свой финансовый прогноз на год.

Компания ожидает прибыль в размере $4,3 млрд к марту 2021 года, что на 50% выше, чем прогнозировалось ранее.

Несмотря на то, что Nintendo Switch все еще остается самым привлекательным выбором для многих геймеров, новинки от Sony и Microsoft в этом году также продемонстрировали хорошие показатели.

На западе первые партии PlayStation 5 раскупили буквально за несколько часов после старта продаж. То же самое произошло и с консолями Xbox Series S/X.

Финансовый директор Xbox Тим Стюарт считает, что дефицит новых консолей Xbox продлится, как минимум, до весны следующего года, тогда производство заработает на полную мощность и удовлетворит потребительский спрос. Причиной нехватки консолей нового поколения в продаже в компании считают пандемию коронавирусной инфекции, которая внесла существенные изменения в работу фабрик по производству комплектующих Xbox Series X и S.

Дефицит консолей коснулся не только западного рынка, но и российского. На момент написания материала PS5 и новый Xbox полностью распроданы как в онлайн-, так и в офлайн-магазинах.