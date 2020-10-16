Прими себя, служи другим: по каким правилам живет Цукерберг

Вице-президент по продуктам и социальному воздействию Facebook Наоми Глейт рассказала порталу Business Insider о жизненных советах своего руководителя Марка Цукерберга. Глейт строит карьеру в Facebook уже 15 лет, и за это время ей удалось тесно поработать с основателем компании.

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В 2013 году Глейт и Цукерберг преподавали курс по предпринимательству для подростков, в рамках которого лидер Facebook поделился своими главными советами на лекции по личностному росту.

Он выделил несколько правил, которых он придерживается сам: любить себя, чтобы лучше служить другим, сосредоточиться на том, что можно контролировать, и никогда не сдаваться.

Глейт объясняет, что в этих правилах заключаются два основных принципа. Во-первых, прежде чем быть полезным для других, нужно сначала принять себя. Во-вторых, бесполезно фокусировать внимание на вещах, не поддающихся контролю. Следует сосредотачиваться только на том, что находится в твоих руках, и быть настойчивым в своем намерении.

«Я считаю, что это действительно очень хорошие советы», — делится Глейт.

Бизнесвумен утверждает, что эти правила помогли ей построить карьеру.

«Это действительно нелегко — быть женщиной и лидером в одной из самых крупных компаний мира в области технологий. Однако сосредоточенность только на тех вещах, которые я могу контролировать, помогла мне пережить самые тяжелые дни», — рассказывает Глейт.

Марк Цукерберг не впервые замечен за структурированием своей жизни. Ранее глава Facebook ставил себе цель, которой целенаправленно занимался в течение всего года.

Первой такой целью стало ношение галстука каждый день. Второй — изучение мандаринского наречия китайского языка, в 2011 году он ел мясо только тех животных, которых убил собственноручно. Помимо этого, в последующих годах лидер Facebook каждый день писал код, записывал людей, которых хотел отблагодарить, пробежал 365 миль и даже создал искусственный интеллект для своего дома.

На прошлой неделе в честь своего 36-летия другой IT-бизнесмен, создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров поделился собственными правилами жизни. Дуров отметил, что соблюдая его рекомендации, можно выглядеть моложе своего возраста.

Для этого следует исключить из своей жизни алкоголь и другие вещества, вызывающие зависимость и красное мясо. Также следует регулярно высыпаться и не переедать, заниматься физическими упражнениями, избегать стресса.

Заключительным правилом Павла Дурова, позволяющим сохранить молодость, является жизнь в одиночестве.

«Я следую этим правилам уже более 10 лет, при этом здоровый сон дается мне тяжелее всего из-за особенностей моей работы», — уточнил предприниматель.

Однако, как выяснила «Газета.Ru», не все советы Дурова стоит соблюдать. Например, отказ от красного мяса подходит далеко не всем, заявила врач-диетолог Маргарита Лифшиц.

Правило Дурова о жизни в одиночестве также вызвало вопросы.

«В психологии нет абсолютных правил и инструкций, следуя которым, можно прийти к определенному результату. Поэтому одиночество может быть как территорией спокойствия, так и местом, где будут расти страхи и стресс. Точно так же и отношения могут быть источником вдохновения и стимулом для развития, а могут дестабилизировать и разрушать», — считает психолог сервиса «Zigmund.Online» Анна Гаевская.