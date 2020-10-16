Вторая попытка: коврик от Apple вызвал подозрения фанатов

13 октября компания Apple представила беспроводное зарядное устройство MagSafe Duo, которое может заряжать iPhone и Apple Watch одновременно. Для этого девайс раскладывается на две отдельные платформы.

Давайте будем честны - вот это топ. pic.twitter.com/JdHDhmkgrL — Интернет Wylsacom Edition (@wylsacom) October 14, 2020

В отличие от других аксессуаров, представленных на презентации купертиновцев, MagSafe Duo не появился в официальных интернет-магазинах Apple, что не ускользнуло от внимания фанатов «яблока».

Также в компании не назначили точную дату релиза устройства, сообщив только то, что оно выйдет «позднее».

Вероятно, никто не обратил бы внимания на этот факт, если бы MagSafe Duo стал бы первым опытом Apple по созданию беспроводного устройства, способного заряжать сразу несколько «яблочных» гаджетов. Однако в 2017 году во время презентации, на которой был впервые представлен iPhone X, компания продемонстрировала AirPower — коврик для подзарядки, который мог работать одновременно с iPhone, Apple Watch и AirPods.

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На тот момент об AirPower было известно немного — кроме того, что Apple пообещала выпустить его «где-то в 2018 году». Однако обещанный релиз так и не состоялся.

В марте 2019 года обновленные AirPods были изображены на промо-материалах Apple рядом с заряжающим ковриком, напоминающим AirPower, из-за чего у пользователей социальных сетей вновь появилась надежда на то, что устройство все еще находится в разработке, но совсем скоро увидит свет.

В конце того же месяца Apple заявила о том, что решила отказаться от выпуска AirPower по причине того, что этот продукт «не соответствует высоким стандартам компании».

«После долгих усилий мы пришли к выводу, что AirPower не достигнет наших высоких стандартов, и мы отменили проект. Мы приносим извинения тем клиентам, которые с нетерпением ждали этого запуска. Мы продолжаем верить в то, что будущее — за беспроводной связью, и постараемся и дальше продвигать это направление», — заявил тогда старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Дэн Риччио.

Когда ценители гаджетов Apple узнали, что у MagSafe Duo также нет даты релиза, они не смогли не провести параллели с судьбой AirPower.

«То есть они проанонсировали MagSafe Duo, но на их сайте нет никакой информации о его продаже. Это же один в один ситуация с AirPower!», — пишет пользователь @siliziumapfel.

So they announced the #MagSafe Duo charger, but it's nowhere to be found/actually available for purchase on their website This is AirPower all over again #AppleEvent pic.twitter.com/9EjpttHV6C — Manuel (@siliziumapfel) October 13, 2020

«Тим Кук, где MagSafe Duo? Вы не посмеете снова провернуть ту же штуку, как с AirPower!» — возмущается @CyberOctoling.

«Я так понимаю, что MagSafe Duo существует только потому, что они не смогли заставить AirPower работать», — заявил @blue_zenith_.

Действительно, на момент написания заметки никакой официальной информации о MagSafe Duo, кроме того, что она будет доступна «позднее», найти нельзя.

Несмотря на то что Apple часто переносит свои релизы, полная отмена проекта после официальной презентации — крайне редкое для компании явление. Остается надеяться только на то, что купертиновцы учли урок с AirPower и приложат все усилия, чтобы новое зарядное устройство все же попало на рынок.