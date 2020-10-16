Напой или намычи: Google выпустил «убийцу» Shazam

Google добавил новую функцию «Hum to search» [рус. «напой, чтобы найти»] в свое приложение и голосового ассистента. Теперь владельцы гаджетов без помощи стороннего приложения смогут найти «заевшую» у них в голове песню. Эта возможность стала доступна как для пользователей Android, так и iOS.

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Функция позволяет пользователю напеть, намычать или насвистеть Google Assistant песню и он, в свою очередь, с помощью машинного обучения распознает мелодию и выдаст близкие по звучанию музыкальные композиций.

Старший менеджер по продуктам Google Search Кришна Кумар в официальном блоге компании написал, что теперь пользователь сможет побороть проблему «ушного червя» — так в английском языке называют «заедание» мелодии в голове.

Do you know that song that goes, "da na na na na do do?" We bet Google Search does. Next time a song is stuck in your head, just #HumToSearch into the Google app and we'll identify the song. Perfect pitch not required → https://t.co/xOFYTukjOk #SearchOn pic.twitter.com/3LRN4HJMKG — Google (@Google) October 15, 2020

Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть последнюю версию приложения Google на своем мобильном устройстве или найти виджет поиска Google. После этого нужно нажать на значок микрофона или на кнопку «Поиск песни» и произнести фразу «что это за песня». Затем нужно напевать мелодию в течение 10-15 секунд.

Программа преобразовывает звук в последовательность чисел, представляющую мелодию, затем сравнивает с существующими песнями и выдает наиболее вероятные варианты. Благодаря такому числовому преобразованию вам не нужно обладать хорошими вокальными данными и слухом для поиска необходимой песни.

«Мелодия подобна отпечатку пальца: у каждой есть своя уникальная индивидуальность. Мы построили модели машинного обучения, которые могут соответствовать вашему гудению, свисту или пению с правильным «отпечатком», — описывает работу функции Кумар.

Пользователи Android смогут искать песни на 20 языках мира, включая русский. В дальнейшем компания будет увеличивать количество доступных языков.

Функции распознавания музыки есть и в других голосовых ассистентах и приложениях, однако принцип их работы немного отличается.

Так, голосовой помощник Siri при просьбе найти песню просто открывает магазин музыки iTunes. С помощью голосового ассистента «Алиса» от «Яндекса» можно найти песню, спросив у нее «Что за песня?» и дав послушать записанную мелодию.

Пользователь также может воспользоваться отдельным приложением, созданным специально для поиска песен. Самой популярной среди таких программой является Shazam, которая также распознает песню по аудиозаписи. Однако напеть мотив в этом приложении не получится из-за отсутствия похожего функционала. Учитывая, что Android является наиболее популярной мобильной операционной системой в мире, и в нее уже встроен Google Assistant, способ поиска песен от «корпорации добра» является более удобным в использовании.

Новая функция поиска песен является частью глобального обновления, представленного Google 15 октября. В рамках апдейта также были показаны другие нововведения, облегчающие поиск информации. Среди них улучшенный орфографический алгоритм, новый способ сортировки сайтов, а также дополнительные AR-функции, позволяющие изучать окружающий мир и делать покупки в удаленном режиме.