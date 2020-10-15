Троллинг в сети: как конкуренты Apple высмеяли iPhone 12

Октябрьская презентация iPhone 12, по традиции, вызвала бурную реакцию в социальных сетях — многие пользователи не смогли остаться в стороне и не прокомментировать данное событие. Некоторые ремарки были далеко не самыми лестными: юзеры высмеяли как дизайн устройств Apple, так и их новые функции.

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Однако компанию затроллили не только обычные пользователи, но и ее прямые конкуренты, в том числе бренды Samsung, Xiaomi и OnePlus.

Samsung обыграл слоган презентации Apple «Привет, скорость!». «Пока некоторые просто передают скорости привет, мы уже давно с ней дружим», — говорится в Twitter-аккаунте компании.

Some people are just saying hi to speed now, we've been friends for a while. Get your Galaxy 5G device now. https://t.co/yNxIoxGt4h pic.twitter.com/bC1YOLe4gc — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) October 13, 2020

Представители Xiaomi тоже не удержались и прокомментировали отсутствие блока питания в комплекте к новому устройству Apple. В посте было упомянуто о том, что устройствам от китайской корпорации зарядка прилагается, и волноваться на этот счет никому не нужно.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

В OnePlus в свою очередь решили напомнить, что экраны Apple с частотой обновления в 60 Гц давно устарели. В частности, китайская компания уже давно перешла на экраны с частотой 120 Гц.

«А вы бы могли вернуться обратно к 60 Гц?» — спрашивает компания в своем Twitter-аккаунте.

From 60 to 120 Hz, a story of smoothness by OnePlus.



Can you go back to 60 Hz ? https://t.co/tThIqWCA8N pic.twitter.com/ZV6t5NLvA0 — OnePlus UK (@OnePlus_UK) October 13, 2020

Ранее крупные IT-компании также были замечены в троллинге друг друга.

Особенно такая практика распространена среди конкурентов: представители высокотехнологичных брендов не упускают возможность подшутить над своими противниками.

Недавно похожий выпад в сторону Apple сделал разработчик Epic Games после скандала из-за удаления игры Fortnite из магазина App Store.

На своем официальном YouTube-канале Epic Games выложили видео, пародирующее легендарную рекламу купертиновцев, в которой был впервые представлен компьютер Macintosh.

В оригинальной рекламе Apple отсылала зрителя к антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». В нем IBM PC, в то время занимавший большую часть компьютерного рынка, выступил в роли Большого брата, а Macintosh показали в роли революционера, разрушающего устои. В конце видеоролика Epic Games призывает зрителей не дать Apple превратить 2020 год в «1984», намекая на то, что Apple сама стала злом, с которым боролась.

Кроме того, Samsung уже давно ведет рекламную войну с «яблоком».

В 2017 году южнокорейская компания выпустила рекламный ролик для линейки смартфонов Galaxy, в которой высмеивала недостатки iPhone. В рекламе были отмечены самые распространенные проблемы, среди которых было отсутствие разъема для наушников и отказ камеры делать новые снимки из-за нехватки памяти.

Также в 2012 году вышел похожий ролик, где Samsung насмехалась над огромными очередями за iPhone, которые сопровождают каждый новый выход устройства.

Несколько лет назад Microsoft решила использовать сюжет противостояния двух брендов для продвижения своего собственного смартфона. Герои рекламы 2013 года собрались на свадьбе, где сторона жениха пользуется айфонами, а сторона невесты — гаджетами Samsung. В результате случается масштабная драка, а Microsoft предлагает пользователям не ругаться между собой из-за Apple и Samsung, а переключиться на что-то новое, например смартфоны с операционной системой Windows Phone.