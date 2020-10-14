Дорогу новому: Apple сняла с производства две модели iPhone

13 октября состоялась презентация новой линейки iPhone 12 от компании Apple. В нее входят такие новые модели, как iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Эти смартфоны станут доступны для покупки в октябре и ноябре.

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После запуска новых устройств компания сняла с производства старые модели смартфонов — об этом свидетельствуют данные официального магазина Apple. Двумя месяцами ранее появилась информация о возможном отказе от моделей iPhone XR и iPhone 11 Pro после презентации iPhone 12. В частности, iPhone XR уступал по характеристикам вышедшему весной 2020 года iPhone SE, поэтому ему могло грозить изъятие из продажи. Однако XR все-таки смог сохранить свое место в линейке смартфонов компании.

Что же касается прошлогоднего iPhone 11 Pro, то ему это не удалось. Исчез из официального магазина и его «старший брат» iPhone 11 Pro Max. На смену данным смартфонам пришли новые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Ранее в апреле этого года Apple перестала предлагать покупателям iPhone 8 и iPhone 8 Plus, вышедшие в 2017 году. Такие действия компании были связаны с запуском производства нового и недорогого iPhone SE 2, который имеет более быстрый чип и более продвинутую камеру, чем в трехлетних «восьмерках».

Таким образом, всего в 2020 году году Apple перестала производить четыре старые модели телефонов. Стоит отметить, хотя компания и остановила выпуск этих смартфонов, однако они все еще смогут получать официальные программные обновления и какое-то время будут доступны в продаже в магазинах операторов связи и других площадках, продающих электронику.

Теперь линейка смартфонов Apple выглядит следующим образом — iPhone XR, iPhone 11, iPhone SE (2020), iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Вскоре после презентации iPhone 12 стали известны цены на смартфоны в различных комплектациях в России.

iPhone 12 mini в минимальной и максимальной комплектациях будет стоить 70 и 85 тыс. рублей соответственно. Диапазон цен для iPhone 12 составит от 80 до 95 тыс. рублей.

Стоимость моделей с приставками Pro значительно выше.

Так, iPhone 12 Pro будет стоить от 100 до 130 тыс. рублей, а iPhone 12 Pro Max от 110 до 140 тыс. рублей.

Стоит отметить, что прошлогодний iPhone 11 Pro Max с объемом памяти в 512 ГБ стоил 132 тыс. рублей, что на 8 тыс. рублей дешевле нового флагмана.

Ранее эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос на гаджеты и рассказали «Газете.Ru», когда выгоднее всего покупать новые iPhone. По данным платформы, цены на новые гаджеты начинают падать сразу после старта продаж и выравниваются к весне, что говорит о том, что новый смартфон лучше покупать в феврале, когда до следующей презентации остается еще полгода.

Сообщается, что в этом году самой популярной моделью смартфона Apple среди россиян стал iPhone 11, второй по популярности — iPhone Xr, а третьей — iPhone 11 Pro.