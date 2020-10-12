«Работает не менее двух лет»: зачем менять SIM-карту

О том, что пользователям смартфонов необходимо менять SIM-карту один-два раза в год, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал агентству «Прайм».

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«Прежде всего, вас должно насторожить ухудшение качества связи и интернета — кратковременные разрывы связи или плохой сигнал. Как правило, это также сопровождается быстрой разрядкой гаджета, он тратит много энергии на переключение между 3G, 2G и 4G», — сообщил эксперт.

«Газета.Ru» запросила комментарии у мобильных операторов, чтобы выяснить, действительно ли «старая» SIM-карта ухудшает работу смартфона.

В пресс-службе МТС заявили, что каждая SIM-карта имеет определенные ограничения по количеству возможных авторизаций в сети, которые происходят при включении и выключении смартфона или выводе из авиарежима, однако SIM-карты нового поколения не требуют частой замены.

«Даже при очень активном использовании, когда SIM-карта часто переставляется из одного устройства в другое, она работает не менее двух-трех лет», — рассказал представитель пресс-службы МТС.

В компании отметили, что пользователи «симок» старого образца все-таки вынуждены их заменять: «Количество SIM-карт, которые не поддерживают стандарт LTE, среди пользователей МТС минимально, и это, пожалуй, единственная категория, которой мы настоятельно рекомендовали бы заменить SIM-карту на более новую».

Качество связи определяется развитостью инфраструктуры оператора, а не сроком действия SIM-карты, утверждают представители Tele2.

«SIM-карта является «хранилищем» параметров мобильной сети, которое позволяет телефону или смартфону настроиться на оборудование оператора. Обычно, при внедрении очередного стандарта связи оператор выпускает новое поколение SIM-карт, которое поддерживает новую сеть. Например, когда пользователь меняет 3G-смартфон на устройство с поддержкой 4G, ему необходимо заменить SIM-карту на новую, чтобы она работала в 4G-сети. Однако, обновление технологий происходит нечасто (раз в несколько лет), поэтому менять SIM-карту раз в полгода вовсе не требуется», — сообщили в Tele2.

«При правильной эксплуатации длительность жизни SIM-карты ограничена лишь техническими характеристиками, например, необходимостью ее замены для поддержки сетей связи нового поколения, — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе «МегаФона».

— Все SIM-карты компании уже много лет производятся с поддержкой сетей 4G. Сама SIM-карта является всего лишь электронным модулем, отвечающим за регистрацию абонента в сети, абсолютно безопасным для пользователя и технически мало чем отличающимся от чипа пластиковой банковской карты».

В пресс-службе «Билайн» не ответили на запрос «Газеты.Ru».

Эксперты в области телекоммуникаций так же, как и операторы, удивились предложению менять SIM-карты один-два раза в год. Генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что такая частая замена бессмысленна.

«Самое главное, что это не приведет к улучшению какого-либо эффекта. Если действительно SIM-карта старая и там есть какие-то ограничения, не позволяющие обеспечивать действительно качественный сервис — надо ее поменять, но раз в полгода это делать не нужно. Совсем старые SIM-карты заменить однозначно надо, так как они не поддерживают 4G и не предоставляют скоростное интернет соединение», — сказал Кусков.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин так же выразил сомнение в целесообразности частой замены SIM-карт:

«Это абсолютно не нужно, старые SIM-карты не ухудшают связь. Они либо работают, либо нет, третьего варианта нет».

Муртазин считает, что менять следует только SIM-карты старого поколения, так как новые дают больше возможностей, однако на качество сотовой связи архаичность SIM-карты не влияет.

«Проблем с качеством связи при использовании одной и той же SIM-карты в течение нескольких лет, не возникает», — утверждает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.

«В то же время, стоит понимать, что SIM-карта — это не просто кусочек пластика, а сравнительно сложное изделие микроэлектроники: микропроцессор, память, контроллер ввода-вывода. Микроэлектроника не стоит на месте, поэтому с годами операторы приобретают все новые виды SIM-карт, их начинка меняется, как правило, в сторону расширения памяти. Например, в Китае в 2019 году появились SIM-карты со встроенным объемом памяти до 128 ГБ — на них, как и во встроенной флэш-памяти смартфона, можно хранить, например, фото, видео и музыку», — напоминает эксперт.

Таким образом, можно говорить об определенном устаревании с годами «железа» SIM-карт.

Это означает, что действительно имеет смысл иногда заменять SIM-карту на новую. Конечно, не раз в полгода или год, но раз в 2-3 года это вполне уместно, пояснил Бойко.

«Иногда приходится заменять симку, но как правило, для этого возникают более объективные причины, нежели то, что прошло полгода-год с момента ее получения», — подытожил собеседник «Газеты.Ru».