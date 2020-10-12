«Единственный способ»: Билл Гейтс рассказал, что спасет мир от COVID-19

Выступая в программе Meet The Press на канале NBC News, миллиардер Билл Гейтс поделился своим мнением касательно того, когда человечество сможет побороть коронавирус и отказаться от всех существующих ограничений. По его словам, единственным способом вернуться к «доковидным» временам является повсеместная вакцинация.

«Единственный способ, после которого жизнь людей вернется в нормальное русло — это создание суперэффективной и доступной вакцины», — утверждает Гейтс.

По его словам, большая часть вакцин получит все необходимые разрешения и выйдет в массовое производство в начале 2021 года.

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«Данные третьей фазы испытаний являются ключевыми, особенно с точки зрения безопасности пациента — мы должны убедиться, что у вакцины нет побочных эффектов», — заявил филантроп. Он добавил, что эффективность разных вакцин может варьироваться от 50% до 80-90%. При этом некоторые из них могут вообще не сработать.

Также ведущий программы задал Биллу Гейтсу вопрос о недавнем лечении президента США Дональда Трампа, который на позапрошлой неделе заразился коронавирусом, но уже был выписан из больницы. Американский лидер получил в качестве назначения врача коктейль из моноклональных антител, который он впоследствии назвал «лекарством» от COVID-19.

Моноклональные антитела синтезируются в лабораторных условиях. Их предназначением является имитация антител, которые вырабатывает иммунная система человека для борьбы с вирусами и другими патогенами. Такие антитела вводят пациенту внутривенно на ранней стадии болезни. Ученые полагают, что у препарата есть также потенциал в качестве превентивной меры, действующей как временная вакцина.

«Слово «лекарство» здесь неуместно, так как оно не сработает для всех. Но, из всех возможных препаратов, этот наиболее многообещающий», — заявил сооснователь Microsoft.

Он указал на тот факт, что такая терапия еще не была одобрена соответствующими органами, поэтому простые американцы пока не смогут ее получить. Тем не менее, он выразил уверенность в том, что лечение моноклональными антителами могут в скором времени разрешить к использованию в критических для жизни ситуациях, поэтому этот коктейль «спасет больше жизней, чем вакцина», особенно если назначать его в малых дозах.

«Президенту выписали восемь граммов [препарата], а мы испытываем более слабые дозы, например, 0,7 грамма и 0,3 грамма. Конечно, это сильно влияет на стоимость лекарства и его эффективность, но, так как на данный момент остается много чего недоказанного, мы должны продолжать исследования», — сообщил Гейтс, чей благотворительный фонд пожертвовал сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

В августе текущего года Билл Гейтс дал интервью порталу Wired, в котором поделился своим прогнозом касательно окончания пандемии COVID-19.

По словам миллиардера, даже в развитых и богатых странах коронавирус исчезнет не раньше конца следующего года.

«Поток инноваций по расширению масштабов диагностики, новых терапевтических средств и вакцин на самом деле впечатляет. С учетом этого я считаю, что в развитых странах пандемия закончится к концу 2021 года, а во всем остальном мире — к концу 2022 года», — заявил филантроп.