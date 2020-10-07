Бароны и магнаты: в чем конгресс США обвиняет Кремниевую долину

Судебный комитет палаты представителей Конгресса США пришел к выводу о том, что крупнейшие компании Кремниевой долины, а именно Amazon, Facebook, Apple и Google являются нарушителями антимонопольного законодательства. Свои претензии законодатели изложили в докладе, общий объем которого составил 449 страниц, сообщает New York Times.

Реклама

«Наше расследование выявило тревожную модель деловой практики, которая душит конкуренцию и подавляет инновации.

Должна выигрывать лучшая идея, а не самый крупный счет в банке.

Мы предпримем необходимые шаги, чтобы привлечь нарушителей к ответственности», — заявил представитель палаты Вэл Дэмингс от штата Флорида.

При этом к каждой из компаний у Судебного комитета есть отдельные претензии. Так, Amazon обвиняют в использовании своего доминирующего положения как крупнейшего онлайн-ритейлера и владельца торговой интернет-площадки для установки собственных правил игры во всей цифровой коммерции. Отмечается, что около 2,3 млн продавцов используют Amazon для продвижения своих товаров, а для 37% из них эта площадка является единственным источником дохода, что делает их заложниками политики IT-гиганта.

Кроме того, Amazon использует данные о продажах того или иного товара, чтобы подстраиваться под спрос пользователей и предлагать им более дешевые альтернативы от своего имени.

У других продавцов, торгующих в этом интернет-магазине, такой возможности нет.

Apple приписывают монополию в сфере распространения приложений для устройств на базе iOS — сейчас единственным официальным магазином для таких сервисов является App Store, который забирает себе 30% налога от всех внутренних транзакций. Помимо прочего, купертиновцы ставят приложения собственной разработки в приоритет, предустанавливая их еще на стадии выпуска устройства.

Конгресс обвиняет Facebook в монополизации рынка социальных сетей путем покупки конкурирующих сервисов и присоединением их к корпорации, а также копировании уже существующих продуктов и выпуске альтернатив под своим брендом.

В отчете комитета говорится о том, что компания Марка Цукерберга стала настолько могущественной, что конкурирует сама с собой — так, принадлежащий ей сервис Instagram в скором времени может обогнать по популярности сам Facebook.

Также конгрессмены не могли пройти мимо проблемы распространения дезинформации и риторики ненависти в социальной сети, которой становится так много, что модераторы не успевают своевременно ее блокировать.

Что же касается Google, то «корпорации добра» вменяют в вину использование доминирующего положения одноименной поисковой системы для продвижения своих сервисов. Также отмечается, что Google владеет огромным количеством персональных данных о миллиардах людей на планете, что также обеспечивает ее преимуществом в самых разных отраслях бизнеса.

В отчете излагается ряд конкретных рекомендаций в отношении работы IT-гигантов, которые, если они будут воплощены в жизнь, кардинальным образом отразятся на всей Кремниевой долине. В частности, судебный комитет призывает Конгресс рассмотреть вопрос о принятии правил недискриминации, которые заставили бы крупные компании предлагать равные условия для фирм, продающих продукты и услуги на их платформах. Он также рекомендует запретить доминирующим платформам конкурировать в «смежных сферах бизнеса», где у них имеется огромное преимущество.

«Компании, которые когда-то были разрозненными, неудачными стартапами, бросившими вызов статус-кво, превратились в монополии, которые мы в последний раз наблюдали в эпоху нефтяных баронов и железнодорожных магнатов.

Они не только обладают огромной властью, но и злоупотребляют ею, взимая непомерные сборы, навязывая жесткие условия контрактов и собирая личные данные людей и предприятий, которые на них полагаются», — говорится в документе.

Конгресс предлагает принудительно разделить эти компании, ограничив их власть путем принятия соответствующих поправок к антимонопольному законодательству США. Несмотря на то, что это предложение пока носит лишь рекомендательный характер, публикация отчета Судебного комитета может стать началом глобальных перемен в Кремниевой долине.