Привет, iPhone 12: какие подсказки спрятаны в анонсе Apple

Компания Apple объявила дату новой презентации, на которой, скорее всего, будет представлена линейка iPhone 12, сообщает портал 9to5Mac. Мероприятие состоится 13 октября в 20:00 по московскому времени в онлайн-формате. Тэглайном ивента на этот раз стала фраза «Привет, скорость» [англ. Hi, Speed]. На официальном приглашении можно увидеть окружности на фоне сине-оранжевого цвета.

There it is. iPhone 12 announcement coming Oct. 13. pic.twitter.com/dGQpLyScWV — Joanna Stern (@JoannaStern) October 6, 2020

Известно, что Apple всегда оставляет намеки на содержание презентации в приглашениях, поэтому пользователи социальных сетей уже начали фантазировать на тему того, что покажет «яблоко» 13 октября.

Прежде всего, тэглайн «Привет, скорость» очевидно намекает на улучшенную производительность и/или передачу данных.

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В ранее анонсированном iPad Air уже установлен самый современный процессор от Apple A14 Bionic, поэтому с большой долей вероятностью такой же чип получат все новые смартфоны из линейки iPhone 12. Кроме того, как следует из многочисленных слухов, все новые модели будут оснащены поддержкой технологии 5G, одним из главных преимуществ которой является высокая скорость обработки данных.

Синий цвет на приглашении может быть намеком на «Полуночный синий» оттенок корпуса, который должен появиться в линейке iPhone 12. Известно, что в сентябре компания представила свои смарт-часы Apple Watch Series 6 в похожем цвете. Является ли оранжевый новым оттенком iPhone, пока остается неизвестным.

Что же касается окружностей, то в социальных сетях отметили, что они напоминают дизайн Siri, из-за чего могут быть отсылкой к новой модели смарт-колонки HomePod — ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Apple готовит мини-версию своего устройства.

Также концентрические кольца могут символизировать маячки AirTag, которые позволяют находить предметы вроде ключей при помощи смартфона.

AirTag должны были быть представлены еще год назад, но их релиз был отложен.

Не исключено, что во время презентации 13 октября компания также поделится новостями о новом процессоре Apple Silicon, которыми будут оснащаться все ноутбуки Mac.

Из всего вышеперечисленного более-менее стопроцентным является анонс линейки iPhone 12, которая должна была быть представлена еще в сентябре, но пандемия коронавируса и задержки в производстве внесли свои коррективы в планы Apple.

Ожидается, что компания представит сразу четыре новых модели смартфона: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

По последним данным, самая бюджетная и маленькая модель может быть названа iPhone 12 Mini, а ее «старший брат» — просто iPhone 12.

Названия гаджетов являются условными, так как официальный нейминг будет обнародован только во время мероприятия.

Одной из самых важных функций новой линейки станет поддержка технологии 5G. Если верить слухам, то все четыре модели также получат OLED-дисплеи. Частота обновлений экрана во флагманских моделях будет увеличена до 120 Гц. Кроме того, два самых дорогих смартфона из линейки будут оснащены трехмерным датчиком, или лидаром.

Предположительно предзаказы на новые смартфоны начнутся 16 октября, а старт продаж двух бюджетных моделей намечен на 23 октября. Флагманские модели станут доступны для покупки позднее — вероятно, в ноябре.