Дети-лудоманы: как кибеспорт пристрастил подростков к ставкам

Киберспортивные состязания вызвали у детей и подростков повышенный интерес к ставкам, что может спровоцировать у них патологическую склонность к азартным играм, или лудоманию, сообщает портал The Next Web со ссылкой на доклад британских исследователей.

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Не секрет, что киберспорт и игровая индустрия в целом сейчас переживает небывалый подъем, чему в том числе поспособствовала пандемия коронавируса. Аудитория «королевской битвы» Fortnite составляет 78 млн ежемесячных игроков, а состязания по этой игре привлекают сотни миллионов онлайн-зрителей. В 2019 году чемпионат мира по League of Legends посмотрели свыше 100 млн человек — для сравнения, финал Уимблдонского турнира по большому теннису в том же году увидели лишь 9 млн зрителей.

При этом средний возраст тех, кто следит за спортом и киберспортом, также существенно различается. Если среднестатистическому любителю тенниса около 61 года, то ценителю баталий за мышкой и клавиатурой всего 26 лет.

Между тем крупные мировые букмекеры принимают ставки на киберспортивные турниры, в которых активно участвует и молодежь.

В 2019 году 17% тех, кто делал esports-ставки, были в возрасте от 18 до 24 лет, следует из доклада «Участие в азартных играх-2019: осведомленность, поведение и привычки» [англ. «Gambling participation in 2019: behaviour, awareness and attitudes»].

Кроме того, за последние два года число малолетних гэмблеров 11-16 лет увеличилось в четыре раза.

На текущий момент в мире отсутствуют исчерпывающие исследования на тему того, что увлечение киберспортом может вызывать зависимость от азартных игр, но, как следует из доклада Бристольского университета, в 2019 году несовершеннолетние британцы активно взаимодействовали с онлайн-публикациями букмекеров, принимающих ставки на киберспорт. 17% подписчиков аккаунтов таких esports-букмекеров были младше 16 лет. 69% — в возрасте 16-23 лет.

Главная проблема заключается в том, что регуляторы не успевают за растущими цифрами.

На одном из последних заседаний палаты лордов в парламенте Великобритании глава Управления по стандартам рекламы страны Гай Паркер заявил о том, что отследить и дисциплинировать онлайн-ставки на спорт практически невозможно.

В 2017 году Роскомнадзор заблокировал доступ к онлайн-рулетке, в которой дети и подростки в качестве ставок использовали предметы из популярной компьютерной игры Counter-Strike: Global Offensive, покупаемые за реальные деньги. Подобные сервисы называют «детскими казино», так как они пользуются большой популярностью у подростков. В рулетках разыгрываются так называемые скины, которые изменяют внешний вид используемых предметов и помогают выделиться на фоне других игроков.

«По предписанию ФНС заблокирован сайт, основной целью которого является вовлечение детей в азартные игры», — заявил Роскомнадзор, комментируя занесение ресурса в реестр запрещенных сайтов.

Между тем, во всем мире активно ведутся дискуссии о том, чтобы приравнять лутбоксы, используемые в большом количестве онлайн-тайтлов, к азартным играм. Лутбоксами называют виртуальные «сундуки», при использовании которых игрок получает случайный предмет различной ценности и назначения.

Летом 2020 года Британский комитет по азартным играм заявил, что лутбоксы должны регулироваться законом об азартных играх от 2005 года. Известно, что в некоторых странах, например, в Бельгии и Нидерландах в Overwatch, FIFA и CS:GO лутбоксы уже отсутствуют — власти этих государств решили, что сундуки с предметами нарушают Акт о ставках и азартных играх, а потому потребовали удалить их из вышеуказанных игр.