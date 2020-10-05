Рост 1800%: движение «антимасочников» бьет рекорды

За последние восемь недель аудитория Facebook-групп «антимасочников», выступающих против обязательного ношения масок в пандемию, увеличилась на 1800%, составив свыше 43 тыс. пользователей социальной сети, сообщает New York Times со ссылкой на данные платформы Crowdtangle. Почти половина из найденных газетой 29 групп, посвященных этой тематике, была создана в период с августа по октябрь.

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Несмотря на то что ученые доказали эффективность медицинских масок при сдерживании передачи инфекции от одного человека к другому, противники обязательного масочного режима продолжают утверждать, что маски не только бесполезны, но и вредны. В этих группах часто можно найти ссылки на статьи американских консервативных медиа-сайтов, например, The Daily Wire, The Blaze или Fox News.

Кроме того, «антимасочники» часто являются источником дезинформации — так, они утверждают, что маски мешают поступлению кислорода в организм, что плохо сказывается на работе всех внутренних органов.

Также одним из самых распространенных мифов является заявление о том, что маска оказывает психологическое воздействие на носящего ее человека, заставляя чувствовать его «рабом в наморднике».

В конце июля текущего года Facebook заблокировал одно из крупнейших сообществ «антимасочников» Unmasking America! из-за нарушения правил поведения на платформе. Речь идет о запрете на публикацию дезинформации, связанной с пандемией COVID-19. Согласно политике Facebook, если группа несколько раз была замечена за распространением «фейк ньюз», она попадает в бан.

«У нас есть четкие правила касательно вредоносной дезинформации о коронавирусе. Мы удалили эту группу и будем тщательно следить за остальными», — заявил официальный представитель Facebook Дами Ойефесо.

При этом сами по себе призывы не носить маску в публичных местах вопреки советам ВОЗ и других уполномоченных организаций и ведомств не нарушают политику Facebook. На момент публикации заметки в поисковой выдаче социальной сети по запросу «antimask» можно найти несколько групп, посвященных этому движению.

Несмотря на то, что медиа-платформы предпринимают усилия по сдерживанию дезинформации о пандемии коронавируса в сети, пока они очевидно проигрывают эту войну. Как сообщает Associated Press, вскоре после публикации президента США Дональда Трампа о том, что он заболел COVID-19, социальные сети буквально накрыло теориями заговора и фейковыми новостями.

В частности, на просторах Facebook и Twitter можно было найти сообщения о том, что демократы «специально заразили» американского лидера во время последних дебатов, или о том, что Трамп имитирует свою болезнь, а на самом деле является здоровым.

По состоянию на утро пятницы 2 октября, когда глава США впервые сообщил о заражении, в Twitter насчитывалось свыше 30 тыс. ретвитов сообщений о состоянии его здоровья, которые не соответствовали действительности.

«Та часть интернета, в которой циркулируют теории заговора, не является мейнстримом, но в последнее время мы наблюдаем сумасшедшие мысли даже среди обычных пользователей», — заявил Шейн Криви, представитель ирландской компании Kinzen, специализирующейся на мониторинге дезинформации онлайн.

Одной из самых распространенных теорий заговора времен пандемии являются утверждения о том, что к распространению коронавируса во всем мире причастен сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Сам миллиардер и филантроп считает такие сообщения «большой проблемой».

«Люди берут факт о том, что я связан с вакцинами, и переиначивают его — теперь вместо того, чтобы давать деньги на спасение жизней, я зарабатываю на том, чтобы отнимать жизни. Если это запутает людей и отпугнет их от прививки — то это очень большая проблема», — отметил Гейтс.