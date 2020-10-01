Анонимные админы и комментарии: что принес апдейт Telegram

В мессенджере Telegram появились комментарии в каналах — об этом говорится в официальном блоге приложения. Для этого у канала должна быть группа для обсуждений. При обновлении мессенджера до последней версии под каждой публикацией появится кнопка для перехода в чат с другими подписчиками.

«Что мне нравится в реализации комментариев, так это то, что они не отличаются от группового чата. По сути, все комментарии к каналу размещаются в привязанной группе обсуждения», — прокомментировал глава Telegram Павел Дуров.

Как следует из блога сервиса, комментарии к каждой публикации показываются отдельно, однако их можно просматривать и через группу для обсуждений.

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«Это поможет администраторам следить за порядком, а активным участникам — за всеми обсуждениями сразу», — утверждает команда Telegram.

Также в обновлении от 30 сентября появились фильтры для поиска, позволяющие искать результаты во вкладках, отсортированных по разным категориям — например, ссылки или медиа-контент. Поиск можно ограничить пределами одной группы или временным диапазоном. При этом фильтры накладываются друг на друга, что облегчает обнаружение необходимой информации.

Кроме того, в новой версии Telegram появилась возможность скрывать администратора группы, представляя его как анонима.

Он исчезнет из списка участников, а все его сообщения будут публиковаться от имени группы. По словам Дурова, эта функция станет полезной как для публичных людей, так и для пользователей, которые хотят вести крупный канал, не деанонимизируя себя.

«Я лично очень рад, что мы добавили эту функцию, потому что впервые за много лет я смог создать групповой публичный чат, избежав потока уведомлений», — сообщил создатель мессенджера.

Помимо прочего, апдейт приложения включает в себя новые анимированные эмодзи, более плавную анимацию на устройствах Android, а также возможность увеличить аватар участника группового чата, зажав пальцем его уменьшенное изображение.

Предыдущее крупное обновление Telegram случилось в конце июля — тогда пользователям стали доступны видеоаватары. Теперь вместо фотографии в профиль юзера можно установить небольшой ролик. Кроме того, если видео или снимок сделаны с помощью фронтальной камеры, пользователь сможет воспользоваться «эффектом гладкой кожи», наложив фильтр для бьютификации контента.

Также появилась возможность отправлять файлы объемом до 2 ГБ и использовать до трех учетных записей с разными номерами в десктопной версии Telegram. В обновленном Telegram появился и предпросмотр фото и видео — если они присутствуют в сообщениях, то их уменьшенная копия будет видна в списке доступных чатов.

Кроме того, в середине августа в мессенджере впервые появились видеозвонки.

«2020 год показал, что мир нуждается в надежных инструментах для видеосвязи, и сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложениях для Android и iOS», — говорится в сообщении компании.