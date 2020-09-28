«Самый багнутый апдейт»: обновление сломало часы Apple

Новая версия операционной системы watchOS под номером 7 стала доступна широкой публике на прошлой неделе, принеся с собой новые функции для владельцев часов Apple Watch. Тем не менее, как сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на официальный форум Apple, многие пользователи Watch Series 3 вместе с новыми функциями получили ряд проблем, мешающих нормальной работе устройства.

Так, юзеры жалуются на подвисание, потерю связи с iPhone, быстрый расход заряда аккумулятора. Одной из самых распространенных жалоб являются спонтанные перезагрузки гаджета.

«У меня было уже несколько перезагрузок с того дня, как я обновился, часы просят мой пароль и показывают пустой экран вместо данный активности. У меня никогда не было таких проблем с watchOS 6 или более ранними версиями. У Apple должно быть дополнительное обновление, чтобы это исправить?» — задает вопрос один из пользователей.

Реклама

«Мой Watch Series 3 ночью обновился до watchOS 7. Сегодня он вырубался по меньшей мере 3 раза, блокировался на моем запястье около 4 раз, не смог загрузить обновления на нескольких экранах, отключался от моего смартфона как минимум дважды. Кроме того, за 8 часов батарея разрядилась до 50%, а обычно она остается на уровне 80%. У кого-нибудь еще есть такое? Это самый багнутый апдейт, с которым я сталкивался», — пишет другой юзер.

Пользователи в комментариях под публикацией 9to5Mac сообщили о похожих проблемах. У одного из них часы так перегрелись от постоянных перезагрузок, что выключились и больше не включаются. Другой утверждает, что владеет Watch Series 4, но тоже столкнулся с ускоренной разрядкой — к концу дня у него остается порядка 30% батареи.

Ситуация осложняется тем, что пользователи не могут вернуться к предыдущей версии watchOS 6, чтобы восстановить нормальную работу устройства. Известно, что на этой неделе была выпущена версия watchOS 7.0.1, но юзеры утверждают, что она не решила все их проблемы.

Это значит, что им ничего не остается, кроме как ждать, пока Apple исправит свою операционную систему.

Несмотря на то что Apple Watch Series 3 были представлены в 2017 году, они все еще являются частью линейки смарт-часов «яблока», продаваясь в магазинах наряду с более современными моделями. На сентябрьской презентации компании были представлены новые часы, получившие название Apple Watch SE. Они будут работать на базе чипа S5, но он будет в два раза быстрее, чем Series 3. Устройство получит трекер сна и падения, а также обновленные циферблаты и ремешки. Цена Apple Watch SE — $279.

Кроме того, на мероприятии состоялся анонс самых современных на данных момент смарт-часов от Apple — Watch Series 6. Дизайн нового гаджета не отличается от внешнего вида предшественника, а вот среди цветов пополнение — появились синий и красный оттенки корпуса. Внутри находится двухъядерный процессор S6, который работает на 20% эффективнее, чем в предыдущей модели. Среди новых функций можно выделить трекер, считывающий уровень кислорода в крови. Стоимость устройства составит $399.