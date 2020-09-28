«Больше, чем приложение»: суд США спас TikTok от Трампа

Федеральный судья США Карл Николс заблокировал указ Дональда Трампа о запрете на скачивание социальной сети TikTok из официальных магазинов приложений, сообщает Asssociated Press.

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Это решение было вынесено после экстренного заседания в минувшее воскресенье, на котором адвокаты TikTok заявили, что указ Трампа нарушает Первую поправку к Конституции США и наносит непоправимый ущерб бизнесу.

Один из юристов социальной сети Джон Холл отметил, что TikTok — это «больше, чем приложение», назвав его «современной версией городской площади».

«Если этот запрет вступит в силу в полночь, последствия будут серьезными. Это можно было бы сравнить с тем, как если бы правительство заперло двери для общественного форума, огородив ту городскую площадь», — сообщил Холл, добавив, что обмен мнениями особенно важен в период пандемии и накануне президентских выборов в США.

Адвокат обратил внимание, что запрет на скачивание приложения лишит создателей контента десятков тысяч новых подписчиков, помешает им регулярно выражать себя и закроет дверь для новых талантов. Кроме того, по словам Холла, бан TikTok в магазинах приложений лишит пользователей обновлений безопасности, что усугубит ситуацию с кибербезопасностью в стране.

В своем официальном заявлении TikTok выразил удовлетворение решением судьи заблокировать указ Трампа о запрете приложения в стране.

«Мы продолжим защищать наши права на благо нашего сообщества и сотрудников. Одновременно с этим мы продолжим диалог с [американским] правительством, чтобы превратить наше предложение, которое президент предварительно одобрил, в полноценное соглашение», — говорится в одном из аккаунтов TikTok в Twitter.

Речь идет о продаже сегмента TikTok американским компаниям, что, по требованию Дональда Трампа, является обязательным условием функционирования социальной сети на территории США. На текущий момент ведутся переговоры о передаче активов приложения в пользу Oracle и Walmart.

Причиной для этой сделки стали обвинения властей США в адрес TikTok — приложение назвали угрозой нацбезопасности страны, так как им владеет китайская компания ByteDance.

Представитель Министерства юстиции США Дэниэл Швай утверждает, что все китайские компании нельзя назвать полностью частными, поскольку законодательство КНР обязывает их оказывать содействие спецслужбам страны.

«Это непосредственная угроза национальной безопасности. Угроза сегодняшнего дня. Поэтому с ней необходимо разобраться немедленно, несмотря на то что на фоне ведутся какие-то действия и заключаются сделки», — заявил Швай.

Ранее администрация президента США потребовала от Google Play и App Store удалить TikTok со своих платформ, сделав его недоступным для новых юзеров. Это также означало, что все пользователи, которые уже имеют этот сервис на своих электронных устройствах, останутся без всех будущих обновлений. Указ должен был вступить в силу 28 сентября.

Более радикальные меры для TikTok, включая ограничение доступа к приложению для тех, кто уже им пользуются, назначены на 12 ноября. Известно, что судья Николс отказался блокировать ноябрьские ограничения.