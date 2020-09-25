«Аналогов нет»: как эксперты оценили Госуслуги

Новая версия до конца года

В конце августа глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации РФ Максут Шадаев заявил о том, что уже этой осенью россиянам будет представлена новая версия портала Госуслуг.

«Она [новая версия портала госуслуг] сейчас разрабатывается. Мы надеемся, что в сентябре-октябре мы ее представим», — цитирует руководителя ведомства ТАСС.

В начале того же месяца на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава компании «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил о том, что основные работы по новой версии портала Госуслуг планируется завершить до конца 2020 года. Он добавил, что обновленный сервис сможет обеспечить предоставление не менее 100 млн услуг в сутки.

Реклама

Госуслуги – это единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ), предоставляющий каждому гражданину возможность получить информацию о муниципальных услугах, получить к ним доступ в режиме онлайн, записаться на прием в ведомство, а также оплатить штрафы, задолженности, госпошлины и ЖКХ.

Этот проект был запущен в 2009 году. По состоянию на конец 2019 года в нем были зарегистрированы свыше 103 млн россиян.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Минцифры, самой популярной услугой среди граждан РФ, полученной с помощью портала в период с 1 января по 31 августа 2020 года, стала запись на прием к врачу.

За указанный промежуток времени количество заявок на получение этой услуги составило 57,3 млн.

На втором месте оказалось информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования (20,2 млн заявок), а на третьем — единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет (15,2 млн заявок).

Кроме того, в топ-10 вошли запись в детский сад (9 млн), регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним (7,6 млн), назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (4 млн), ежемесячная выплата на детей до 3 лет (3,7 млн), проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (3,6 млн), регистрационный учет граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (3,1 млн) и выдача справок о наличии (отсутствии) судимости (2,6 млн).

«Мессенджер между государством, гражданином и бизнесом»

Накануне выхода новой версии Госуслуг «Газета.Ru» пообщалась с экспертами, чтобы узнать, как они оценивают работу сервиса.

Портал Госуслуг стал по-настоящему незаменимым в очень многих вопросах, считает партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов. Как сообщил эксперт, ссылаясь на опросы среди россиян, более 70% граждан удовлетворены качеством предоставляемых онлайн-услуг, 24% — удовлетворены частично.

«По оценке ООН, в России есть серьезные успехи по развитию системы электронного правительства (и сайт Госуслуг – часть такой системы).

В рейтинге стран-лидеров по развитию цифровых услуг Россия занимает 25 место среди 193 государств.

Качественный прорыв в создании цифровой инфраструктуры в России произошел в период с 2002 по 2010 годы, когда была запущена программа «Электронная Россия», которая осуществлялась одновременно с реформированием всей системы государственного управления», — заявил Мясоедов.

По словам собеседника издания, аналогов сайту Госуслуг в других странах нет, но есть другие наработки, связанные с мобильными устройствами, простой электронной регистрацией гражданина и т.д.

«Портал Госуслуг, в отличие от иностранных наработок, аккумулировал в себе все возможные запросы со стороны граждан государству и дал удобный инструмент по решению проблем в режиме «единого окна»», — считает эксперт.

Объединение большого количества баз данных в единое целое справедливо вызывает вопросы о кибербезопасности подобной системы. Как сообщил «Газете.Ru» директор Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин,

за долгую историю портала Госуслуг были факты обнаружения в нем уязвимостей и даже информация о возможных взломах, но никогда это не влекло за собой существенного урона для системы и граждан.

«В процессе развития Госуслуг часто звучали мнения, что такая централизация сервисов и информации очень опасна. Но на деле оказалось, что защиту единого портала Госуслуг осуществить проще, чем множество систем госорганов, к которым в том числе предоставляют доступ Госуслуги. Данные из них периодически оказывались на черном рынке и в свободном доступе за время существования Госуслуг», — заявил Янкин.

Несмотря на удобство и простоту использования портала Госуслуг, существует несколько аспектов, которые можно было бы улучшить, признают эксперты.

«Под капотом Госуслуг до сих пор присутствуют разрозненные базы данных, какие-то из них, вероятно, устарели. В модернизации нуждается не только сеть таких сервисов, за которые отвечают разные ведомства и регионы, но и реформирование бизнес-процессов. Такая оптимизация позволит не только ускорить получение старых услуг, но и даст возможность получать совершенно новые услуги.

В идеальном мире портал российский государственных услуг — это мессенджер между государством, гражданином и бизнесом», — считает генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По словам исполнительного директора коммуникационной группы iMARS Александра Ревского, в отличие от многих других громких проектов, на которые были потрачены баснословные суммы, и которые так или иначе «сдулись» из-за своей непродуманности или в результате отсутствия спроса, проект Госуслуги продолжает активно и с пользой развиваться.

«Сегодня уже сложно вспомнить и представить, сколько времени тратилось ранее на то, чтобы выяснить часы работы учреждения, записаться на прием, отстоять очередь, оплатить услугу и потом проделать такой же путь для ее получения. Портал позволил значительно упростить процесс получения всех основных услуг, в том числе, со значительными скидками. Сейчас пользователями портала является уже более 70% населения России (более 103 млн человек, из которых более 60 млн имеют подтвержденную учетную запись)», — заявил эксперт.

Ревский признал, что россияне до сих пор вынуждены совмещать цифровые услуги с «аналоговыми», иногда скачивать и распечатывать документы для их последующего предоставления в место получения услуги, но необходимо понимать, что

в данном случае это связано не с самой системой работы портала, а со сложным процессом перевода и унификации системы предоставления услуг государственными учреждениями.

«Незавершенная оцифровка баз данных – та проблема, которая должна была закончиться еще несколько лет назад. Но часто ведомства попросту не могут договориться, как им пользоваться базами друг друга. Это и создает трудности для пользователей, и мешает государству анализировать информацию для создания новых продуктов и принятия ключевых решений для дальнейшего развития.

Кроме продолжения процесса расширения спектра предоставляемых услуг и оптимизации алгоритмов работы сайта, напрашивается, например, выделение режима сайта для слабовидящих, для перехода в который сейчас необходимо затратить определенные усилия или дальнейшее развитие англоязычной версии портала, которая сейчас работает лишь в режиме информирования.

Последнее позволит значительно упростить процесс получения необходимых документов иностранными гражданами.

В целом, по амбициозным прогнозам, уже через три года более 50% госуслуг можно будет получить онлайн, вообще не выходя из дома», — сообщил собеседник «Газеты.Ru».

По словам эксперта, несмотря на вроде бы очевидность такого сервиса, как Госуслуги, для современного мира, он не является общераспространенным. Так, даже многие европейские страны до сих пор не имеют унифицированных сайтов и работают «по старинке», когда нужно обращаться непосредственно в то ведомство, услуга которого необходима.

«Очевидно, что пандемия коронавируса должна подтолкнуть и значительно ускорить процесс перехода на цифровые рельсы в тех странах, которые до сих пор не уделяли данному вопросу необходимое внимание», — заключил Ревский.