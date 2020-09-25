Коалиция справедливости: какие бренды объединились против Apple

Тринадцать компаний объединились в коалицию, направленную против монополии Apple, сообщает газета The Washington Post. Этот союз, названный «Коалиция за справедливость в приложениях», включает в себя создателя игры Fortnite Epic Games, музыкальный стриминговый сервис Spotify, владельца Tinder Match Group и других критиков правил для iOS-разработчиков, действующих в магазине приложений App Store.

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Несмотря на то, что компании-участники ранее по отдельности так или иначе выражали свой протест против несправедливой политики App Store, «коалиция справедливости» — это первое объединение единомышленников, считающих, что компания из Купертино должна прислушаться к их требованиям. Коалиция заявляет, что в нее могут вступить «компании любого размера в любой отрасли, которые привержены защите потребительского выбора, развитию конкуренции и созданию равных условий для всех разработчиков приложений и игр во всем мире».

На своем официальном сайте коалиция опубликовала три главных проблемы, с которыми она намерена бороться.

Среди них 30%-й налог на все транзакции, осуществляемые внутри приложения, размещенного в App Store, отсутствие альтернативных площадок для распространения приложений для iOS, а также использование Apple своей монополии для продвижения собственных сервисов.

На своем официальном сайте коалиция опубликовала принципы, которым, как надеются компании-участники, Apple будет следовать добровольно, либо ее принудят к этому регуляторы и законодатели. Они требуют, чтобы разработчики получили возможность выбирать магазины для размещения своих iOS-приложени, не ограничиваясь одним App Store. Также они выступают за то, чтобы разработчики имели доступ к технической информации в том же объеме, что и владелец платформы, тем самым уравнивая их в правах. Кроме того, они отмечают, что существующая комиссия в 30%, введенная еще в 2011 году, является несправедливо завышенной и должна быть сокращена, чтобы у всех создателей приложений была возможность размещаться в App Store.

В июле этого года против Apple и ее политики в App Store высказался глава Telegramn Павел Дуров, который призвал компании и пользователей начать борьбу с монополией «яблока». По словам Дурова, пиар-служба компании намеренно «вводит общественность в заблуждение», пытаясь убедить всех, что 30% являются справедливой комиссией для разработчиков, пользующихся услугами «яблока».

«Все это звучит настолько вопиюще, что, казалось бы, такая 30%-ная дань не может существовать долго. Но ситуация сохраняется уже около 10 лет», — отметил Дуров.

Как заявил бизнесмен, одним из распространенных мифов является утверждение, что налог в 30% уходит на содержание App Store. Однако в реальности компания тратит на поддержку магазина лишь незначительную часть того, что забирает у разработчиков.

«Каждый квартал Apple изымает у авторов сторонних приложений миллиарды долларов. Однако затраты на хостинг и модерацию приложений исчисляются не в миллиардах, а в десятках миллионов долларов», — уточнил Дуров.

Можно сказать, что компании «прислушались» к призывам Дурова и основали коалицию, чтобы вывести недовольство Apple на новый, коллективный уровень. Тем не менее, пока трудно вообразить себе ситуацию, в которой купертиновцы добровольно пойдут на уступки и адаптируют политику под требования протестующих.