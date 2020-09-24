Впервые за 10 лет: «Википедию» ждет редизайн

Дизайн «Википедии», которая входит в 15 самых посещаемых сайтов интернета, оставался неизменным на протяжении 10 последних лет, но теперь ее создатели решили, что пора идти в ногу со временем. Организация Wikimedia, ответственная за управление онлайн-энциклопедией, объявила об обновлении некоторых ключевых ее элементов.

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По словам представителей Wikimedia, они предпочли сохранить дизайн «Википедии» на долгое время, чтобы не загружать пользователей новыми функциями.

Теперь же они планируют модернизировать интерфейс, сохранив при этом «идентичность» энциклопедии.

Сообщается, что изменения будут внедряться постепенно в некоторые языковые версии «Википедии», чтобы протестировать их на реальных пользователях. Полный редизайн сайта должен завершиться к 2021 году. Пока неизвестно, затронут ли изменения и мобильную версию энциклопедии.

Среди изменений, которые запланированы Wikimedia, значатся уменьшение логотипа в верхнем левом углу, а также возможность скрывать боковое меню. Это сделано для того, чтобы пользователя ничего не отвлекало от чтения, и в поле его зрения не попадала нерелевантная ему информация.

Известно, что боковое меню часто используется для смены языка — теперь эта функция будет наверху страницы, недалеко от строки поиска.

Пользователь сможет выбрать те языки, которыми пользуется, чтобы осуществлять переход с одной версии на другую всего одним кликом.

Поиск, который сейчас располагается в верхнем правом углу сайта, переедет в центр и останется закреплен там даже при скроллинге.

Чтение длинных статей будет упрощено путем добавления содержания с ее главами, которое также будет закреплено в одном месте и доступно пользователю на любой части страницы.

«Наша цель заключается в том, чтобы сделать «Википедию» более привлекательной, повысить ее полезность для читателей и сохранить практичность для существующих редакторов. Мы будем отслеживать вашу реакцию на изменения во внешнем виде и функционале сайта», — говорится в сообщении Wikimedia.

В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на «Википедию», как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

«По поводу «Википедии» — лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», — заявил глава государства.

Тогда исполнительный директор «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский заявил «Газете.Ru», что слова Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию были восприняты его компанией с тревогой.

«Не очень понятно, что значит — заменить «Википедию»? Заблокировать? Этот нюанс не прояснен. В принципе? Мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел ввиду последнее. Я надеюсь», — сказал Козловский.

По его словам, объем знаний в «Википедии» в несколько раз превышает размеры Большой российской энциклопедии.