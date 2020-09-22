«Советовали обратиться к богу»: как модератор судится с YouTube

Экс-сотрудница YouTube, занимавшаяся модерацией противоправного контента на платформе, подала в суд на бывшего работодателя, сообщает Business Insider. Она утверждает, что компания не следит за психическим здоровьем своих работников, что привело к «серьезной психологической травме» истицы, включая симптомы депрессии и посттравматического расстройства.

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Модератор, пожелавшая остаться анонимной, работала на YouTube в качестве подрядчика с января 2018 года по август 2019 года. Она требует, чтобы компания компенсировала ей и другим ее коллегам, имеющим схожие симптомы, затраты на медицинскую помощь.

Как следует из иска, тысячи модераторов YouTube ежедневно просматривают от 100 до 300 видеороликов с тревожным контентом, включающим в себя изнасилования, пытки, убийства, суицид, жестокое обращение с животными и др. В компании признают, что такая работа несет в себе риски для ментального здоровья сотрудников, поэтому публично заявляют о том, что разрабатывают различные практики, чтобы снизить эту угрозу.

Однако по факту, как утверждает истица, никто в компании не соблюдает меры предосторожности.

Так, например, модераторов часто заставляют работать сверхурочно, так как показатели эффективности постоянно растут, а количество сотрудников постоянно сокращается. Кроме того, тем работникам, которые пытаются указать на нарушения, буквально затыкают рот договорами о неразглашении, которые подписываются при приеме на работу.

При этом соискателей предупреждают о том, что им придется отсматривать тревожный контент, но не приводят примеры и не уточняют объемы этого контента.

По словам бывшей сотрудницы, на объекте присутствовали психологи, но у них не хватало времени, чтобы обслуживать всех желающих. Когда же ей удалось попасть на прием, она не получила ту помощь, на которую рассчитывала, так как у психологов, или «wellness-коучей», не было медицинского образования. Таким образом, они не могли ставить диагнозы и лечить пациентов.

Один из таких коучей в качестве рекомендации посоветовал истице «обратиться к богу» и «принимать запрещенные препараты», чтобы справиться с давлением на работе.

Ранее похожий иск был подан против компании Facebook, чьи модераторы также страдали от бездействия руководства, закрывавшего глаза на сотрудников, которые были вынуждены ежедневно отсматривать шок-контент. Согласно постановлению Высшего суда округа Сан Матео от мая текущего года, Facebook предоставит по $1 тыс. для 11 250 нынешних и бывших модераторов компании, работающих на территории США.

Некоторые сотрудники, у которых были диагностированы нервные и психические расстройства, получат дополнительную компенсацию в размере от $1500 до $6000, которая должна покрыть их медицинские расходы. Всего Facebook выделит на эти цели $52 млн.

«Мы благодарны людям, которые выполняют эту важную работу, чтобы сделать Facebook безопасным для всех. Мы обязуемся оказывать им дополнительную поддержку в будущем», — заявил официальный представитель Facebook после решения суда.