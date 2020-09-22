В тени TikTok: как запрет WeChat отразится на американцах

Американский суд приостановил решение министерства торговли США об удалении китайского приложения WeChat из онлайн-магазинов Apple и Google. В своем постановлении судья Лорел Билер указала на то, в иске, поданном со стороны пользователей WeChat, «предъявлены серьезные вопросы, касающиеся существа претензий, основанных на Первой поправке к Конституции США, и баланс вреда склоняется в пользу истцов».

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Также Билер подчеркнула, что не было представлено доказательств того, что WeChat несет в себе угрозу пользователям из Штатов.

Это дало WeChat и ее владельцу, китайской компании Tencent, временную передышку — ранее американские власти распорядились ограничить скачивание приложения из официальных магазинов, начиная с 20 сентября. Похожие санкции были применены и к социальной сети TikTok. Как утверждает Министерство торговли США, Коммунистическая партия Китая «продемонстрировала мотивы для использования этих приложений для создания угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

Однако, если возможный запрет TikTok вызвал широкий общественный резонанс, то публикаций про блокировку WeChat в информационном поле в разы меньше. Между тем, WeChat имеет критически важное значение в коммуникации между США и Китаем.

Количество американских пользователей WeChat составляет около 20 млн человек. В основном его использует китайская диаспора для связи с родными из КНР. Кроме того, WeChat является одним из популярных каналов связи между китайскими и американскими бизнесменами.

Дело в том, что для многих китайцев WeChat — это не просто приложение, а агрегатор разных сервисов. Из-за «Великого китайского файрвола» в КНР заблокирован доступ к большинству мировых социальных платформ и мессенджеров — Amazon, Facebook, WhatsApp, Tinder, YouTube и многих других. С помощью WeChat граждане Китая не только пользуются местными сервисами, осуществляют платежи, но и общаются с внешним миром. Несмотря на то, что контент внутри WeChat также фильтруется государственными цензурирующими органами, это приложение незаменимо как для жителей Китая, так и тех, кто поддерживает с ними связь.

При этом внутри WeChat применяется шифрование, стандартное для многих подобных приложений. Это означает, что никто не может получить доступ к переписке между двумя пользователями. Кроме того, информация о ней не хранится на серверах компании и максимально быстро удаляется после прочтения. Нет никаких доказательств того, что личные данные американцев каким-то образом извлекаются из WeChat и передаются китайским властям.

Между тем, именно такой формулировкой руководствуются американские власти, которые рассматривают возможность запрета приложения, являющегося единственным способом связи с родными для многих китайских студентов или экспатов в США.

«Если у нас не будет WeChat, нас отбросит назад лет на 40», — цитирует CNN 72-летнего бизнесмена, проживающего в штате Мэриленд.

27-летняя Джульет Шенг из Бруклина рассказала о том, что ее 94-летняя бабушка начинает каждый день с того, что отправляет в WeChat сообщение «С добрым утром!» в общий чат, куда входят ее 40 детей и внуков. Шенг утверждает, что новость о возможном запрете приложения застала ее врасплох.

«Я почувствовала, как будто у меня из-под ног уходит земля. Это единственный простой способ, благодаря которому я поддерживаю связь с семьей», — заявила девушка в комментарии для NYT.

Один из собеседников «Би-би-си» заявил о том, что «расплачется», если WeChat заблокируют на территории Штатов.

Как заявили в Tencent, они работают над решением вопроса о судьбе WeChat в США.

«WeChat был разработан для обслуживания международных пользователей за пределами материкового Китая и всегда включал в себя самые высокие стандарты конфиденциальности и безопасности данных. Объявленные санкции расстраивают нас, но, учитывая наше желание предоставлять постоянные услуги нашим пользователям в США, для которых WeChat является важным инструментом коммуникации, мы продолжим обсуждение с правительством и другими заинтересованными сторонами в США, чтобы прийти к единому долгосрочному решению», — заявил представитель компании.