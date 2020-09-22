Игра консолей: зачем Microsoft покупает Bethesda

Масштабная интеграция

Корпорация Microsoft приняла решение о покупке компании ZeniMax Media, которая владеет одним из крупнейших издателей компьютерных игр — Bethesda Softworks. Об этом сообщает на официальном сайте Bethesda.

Bethesda Softworks является издателем таких игр, как DOOM, серии Fallout, серии The Elder Scrolls, Dishonored, серии Wolfenstein, Prey и многих других.

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Кроме того, компания значится как издатель еще не вышедших, но анонсированных проектов Ghostwite: Tokyo, Starfield и The Elder Scrolls VI. Часть этих тайтлов была разработана другими дочерними компаниями ZeniMax Media — Bethesda Game Studios и id Software.

Сумма сделки между двумя компаниями составляет $7,5 млрд, что делает ее крупнейшей сделкой в игровой индустрии за всю историю ее существования.

К Microsoft перейдут все активы ZeniMax Media, включая Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog и Roundhouse Studios, общий штат которых насчитывает 2300 сотрудников. Внутри Microsoft уже существует игровое подразделение Xbox, выпускающее одноименные консоли.

«Игры — самая обширная категория в индустрии развлечений, поскольку люди во всем мире обращаются к играм, чтобы общаться, социализироваться и играть со своими друзьями. Качественный разнообразный контент — это двигатель роста и ценности Xbox Game Pass, от Minecraft до Flight Simulator. Как заслуженный разработчик и издатель игр, Bethesda добилась успеха во всех жанрах игр, и вместе мы будем продолжать расширять возможности более, чем трех миллиардов игроков по всему миру», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

«Сейчас отличное время, чтобы стать поклонником Xbox. Только за последние 10 дней мы опубликовали подробную информацию о наших двух новых консолях, предзаказ на которые откроется завтра, запустили облачный гейминг в Xbox Game Pass Ultimate, а теперь мы делаем еще одну инвестицию в наиболее важную часть нашей стратегии: игры. Несколько поколений геймеров полюбили известные франшизы из портфолио Bethesda и будут продолжать любить их уже в рамках Xbox», — сообщил глава подразделения Xbox Фил Спенсер.

«Это волнительный день для компании, наших сотрудников и наших поклонников. Мы поддерживали тесное партнерство с Microsoft на протяжении десятилетий, и эта сделка является естественным продолжением этих лет совместной работы.

Сегодня главные победители — это наши игроки.

Мы продолжим развивать наш список игр класса AAA, но теперь, благодаря масштабам Microsoft и всему Game Stack, наши проекты станут только лучше», — прокомментировал основатель и генеральный директор ZeniMax Media Роберт Альтман.

Консольные войны

Руководители из Microsoft и глава ZeniMax Media в своих комментариях несколько раз подчеркнули, что во главу угла этой сделки ставятся игры.

В непрекращающемся состязании между консолями Xbox и PlayStation Microsoft очевидно уступает Sony, когда дело касается эксклюзивов.

Даже популярная франшиза Halo, которая несколько лет подряд тесно ассоциировалась с Xbox, больше не является эксклюзивным предложением от Microsoft — благодаря xCloud, в нее можно играть и на смартфоне с Android. Кроме того, следующая игра серии Halo: Infinite будет входить в Game Pass и станет доступна для ПК-игроков на бесплатной основе.

Sony же выбрала другой подход — на протяжении долгих лет она занималась приобретением студий с талантливыми разработчиками, создавая игры, имеющие потенциал франшиз, вроде Spider-Man или Horizon Zero Dawn. Кроме того, компания поддерживает тесную связь с независимыми японскими партнерами, чтобы быть уверенными в том, что новая часть Final Fantasy или ремейк Demon's Souls в первую очередь выйдут на PlayStation.

Объявление Microsoft о покупке Bethesda также является стратегически выверенным по времени — уже в ноябре состоится выпуск новой консоли Xbox Series X, и сотрудничество с одним из крупнейших издателей мира может стать для некоторых геймеров решающим фактором при покупке.

Впрочем, не все игроки позитивно оценивают эту сделку. Как отмечает портал PC Gamer, подобные приобретения среди крупных корпораций часто играют на руку монополиям, но не потребителям. Наличие отдельных независимых студий и конкуренция между ними часто более положительным образом сказывается на развитии индустрии, чем их объединение под крылом одного IT-гиганта.

Портал сравнивает эту сделку с ситуацией Disney, когда медиа-компания одномоментно стала владельцем большого количества студий, выпускающих всеми любимые фильмы и мультфильмы. И, если в случае с Lucasfilm и Marvel эта стратегия себя оправдала, то все еще остается масса негативных последствий, связанных с попаданием огромного пласта медиа-контента в руки монополиста. Останется ли следующая Elder Scrolls такой же открытой для многочисленных моддеров, или попадет в ранг запатентованного ПО, защищенного системой монетизации? Покажет только время.