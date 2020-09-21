«Не кликайте на кликбейт»: как преодолеть зависимость от соцсетей

Фильм Netflix «Социальная дилемма» повествует о том, как социальные сети манипулируют пользователями, оказывая непосредственное влияние на их привычки и взгляды. Об экономике внимания, системе рекомендаций, потоке дезинформации и прочих аспектах современных онлайн-платформ рассказывают ученые, сотрудники IT-компаний, инвесторы и другие эксперты, связанные с Кремниевой долиной.

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Если вы считаете, что имеете сильную зависимость от соцсетей и собственного смартфона, то можете воспользоваться советами спикеров, предлагающих отказаться от части вредных привычек. Как отмечает Business Insider, если следовать этим рекомендациям, то вполне реально сократить время потребления контента через экран гаджета, постепенно отказываясь и от других алгоритмов, вызывающих привыкание.

Прежде всего, эксперты рекомендуют отказаться от публикаций или видео, которые вам рекомендует социальная сеть.

Система рекомендаций является секретным ингредиентом в большинстве медиаплатформ. Именно эта система позволяет удержать внимание пользователя после того, как он просмотрел тот контент, который хотел. Ученый в области визуализации данных и биометрических технологий Джарон Ланье, стоящий у истоков термина «виртуальная реальность», советует самостоятельно находить понравившийся вам контент через поиск, а не кликать по вкладке «рекомендации», позволяя системе направлять вас.

«Всегда делайте собственный выбор. Это аналог борьбы», — считает Ланье.

По этой же причине стоит задуматься об использовании расширений для браузера, блокирующих систему рекомендаций, советует экс-инженер YouTube Гийом Шасло. Шасло является сооснователем этой системы в популярном видеохостинге и теперь по сути пытается бороться с тем, что он помог создать.

Чтобы снизить свою зависимость от мобильных приложений, стоит отключить уведомления от тех сервисов, чьи сообщения имеют для вас невысокую важность.

Это хороший способ установить рамки между социальными сетями, пытающимися достучаться до пользователя с помощью мобильного телефона, и реальной жизнью. Стоит также удалить те приложения, которыми вы давно не пользовались.

Эксперты также рекомендуют не кликать на кликбейт — так называют истории с кричащими заголовками, которые не соответствуют содержанию материала. Целью кликбейта является получение дохода от рекламы, для чего нужно, чтобы пользователь не прошел мимо и обязательно перешел по ссылке.

«Кликая на кликбейт, вы подкармливаете существующую плохую систему», — говорит Джастин Розенштейн, бывший ведущий инженер компании Facebook.

Сразу несколько специалистов, чьи мнения представлены в «Социальной дилемме», уверены, что нельзя позволять своим детям проводить время в социальных сетях.

Экс-директор по монетизации Facebook Тим Кендалл сообщил о том, что его детям запрещено регистрироваться в соцсетях, и это правило нельзя нарушать. Социальный психолог Нью-Йоркского университета Джонатан Хайдт считает, что родители не должны позволять своим отпрыскам пользоваться медиаплатформами по меньшей мере до 14 лет.

Также эксперты рекомендуют установить фиксированное время перед сном, когда вы откладываете гаджет в сторону и не пользуетесь им до утра. Чтобы избежать соблазна проверить уведомления, лежа в кровати или проснувшись посреди ночи, лучше и вовсе оставить смартфон в другой комнате.