«Не перепутали бы»: Билл Гейтс об Илоне Маске и Стиве Джобсе

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью Bloomberg ответил на вопрос о том, можно ли считать главу Tesla и SpaceX Илона Маска «новым Стивом Джобсом», учитывая прогресс, которого добились его компании. Однако филантроп считает, что такое сравнение нельзя назвать уместным.

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«Когда вы знаете обоих людей лично, то такое грубое упрощение кажется странным», — заявил Билл Гейтс.

По его словам, между двумя новаторами есть ряд ключевых отличий.

«Илон — это скорее инженер-практик. Стив же был гением дизайна, маркетинга и подбора персонала. Зайдя в комнату, вы бы не перепутали их между собой», — добавил миллиардер.

Действительно, нетрудно заметить разницу в подходах Маска и Джобса. В ноябре 2017 года на встрече с инвесторами глава Tesla рассказывал, что иногда сутками проводил время на заводе компании, засыпая на полу и забывая принять душ.

«Я лично находился на конвейере, пытался решить проблемы сам, где могу. Мы работали семь дней в неделю для этого», — сообщил Маск.

Что же касается Джобса, то его главным оружием была харизма.

«Он был настоящим волшебником, когда дело доходило до мотивации людей. Я тоже был начинающим колдуном, поэтому не мог попасть под его чары, но я отчетливо видел, когда он произносил свое заклинание. Я страшно завидовал», — вспоминал Билл Гейтс в подкасте Armchair Expert.

Между тем Стив Джобс и Билл Гейтс на протяжении 30 лет были непримиримыми соперниками. Ранее «Газета.Ru» писала о непростой истории их взаимоотношений.

Теперь же, после смерти Джобса, кажется, что Гейтс нашел себе нового достойного противника в лице Илона Маска.

В том же интервью Bloomberg филантроп заявил, что «крайне уважает» Маска за электроавтомобили Tesla, которые снижают уровень загрязнения окружающей среды, но тут же добавил, что увеличение доли рынка электрокаров — это куда более простая задача, чем перевод тяжелого производства в более экологичный формат.

Ранее на этой неделе два миллиардера вновь поссорились из-за электромобилей. В своем блоге Билл Гейтс порассуждал на тему будущего этого вида транспорта. Он заявил, что аккумуляторы для таких машин «лучше и дешевле», а также выразил надежду на то, что в будущем каждый автолюбитель сможет позволить себе электрокар. Однако он выразил сомнения касательно применения этой технологии для грузовых машин, перемещающихся на дальние расстояния, отметив, что для большегрузов понадобится новое решение.

Один из подписчиков Маска в Twitter решил поинтересоваться у инженера, что он думает насчет заявления Гейтса о бесполезности электрических грузовых автомобилей, на что глава Tesla заявил, что Гейтс «не имеет понятия о том, о чем говорит». Известно, что Tesla занимается разработкой собственного электрогрузовика, но его выпуск задерживается по меньшей мере на два года.