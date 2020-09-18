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Нашли американца: создатель Instagram может возглавить TikTok

Новым главой TikTok может стать основатель Instagram Кевин Систром

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Новым главой TikTok может стать основатель Instagram Кевин Систром, оставивший свой проект два года назад. Как сообщает New York Times, переговоры между разработчиком и администрацией популярного приложения уже ведутся. Ранее сообщалось, что одним из условий сделки, по которым TikTok продолжит свою работу на территории США, является назначение генерального директора-американца.

Сооснователь Instagram Кевин Систром рассматривается в качестве кандидата на роль нового генерального директора TikTok, сообщает New York Times.

TikTok остается без генерального директора с конца августа — тогда глава компании Кевин Майер покинул свой пост спустя всего три месяца работы. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, он не ожидал того, что TikTok станет одним из серьезных раздражителей в и без того напряженных отношениях между США и Китаем. В результате Майер предпочел уйти с должности, так как «на это не подписывался», утверждает один из источников.

Переговоры между TikTok и Кевином Систромом уже начались, но пока являются «предварительными», пишет NYT.

Систром вместе со своим коллегой Майком Кригером создали социальную сеть Instagram — она появилась в 2010 году. В 2012 году сервис был куплен корпорацией Facebook. Все это время Кевин Систром значился генеральным директором Instagram, пока в сентябре 2018 года он и Кригер не покинули Facebook — по слухам, из-за разногласий с Марком Цукербергом.

До создания Instagram Кевин Систром был далеко не новичком в Кремниевой долине. Будучи еще студентом Стэнфордского университета, он устроился в компанию Odeo, за которой стоял будущий основатель Twitter Эван Уильямс. Генеральный директор Twitter Джек Дорси также работал в Odeo — он и Систром стали хорошими друзьями, какими и остаются по сей день.

В 2004 году Кевина Систрома пригласили на работу в Facebook, но он отклонил предложение, поскольку хотел закончить учебу. Уже после выпуска он устроился в Google, проработав там три года. Следующим местом работы для Систрома стал стартап Nextstop, который впоследствии был выкуплен корпорацией Цукерберга. Примерно в то же время он начал работать над созданием прототипа будущего Instagram. 

Между тем TikTok продолжает бороться за свое право остаться в США, готовя сделку, которая удовлетворит американские власти.

По слухам, одним из условий, которое выдвигает администрация Трампа, является назначение нового генерального директора с американским паспортом.

Этот шаг должен продемонстрировать разрыв связей с материнской компанией TikTok ByteDance, штаб-квартира которой находится в Китае.

Ранее сообщалось, что ByteDance отказала Microsoft в покупке социальной сети, поэтому у TikTok остается лишь один потенциальный покупатель в США — это компания Oracle.

Как сообщают СМИ, американские власти дали предварительное согласие на эту сделку, но потребовали реструктуризации TikTok и появления отдельного юридического лица со штаб-квартирой в Штатах.

При этом ByteDance якобы должна передать по меньшей мере 60% акций американского сегмента TikTok компаниям из США, 20% из которых получит Oracle. Остальные будут распределены между Walmart, Sequoia Capital, General Atlantic и другими инвесторами.

Также появилась информация о том, что ByteDance решила провести IPO глобального бизнеса своей социальной сети на фондовой бирже в США, как только получит разрешение на продолжение деятельности TikTok в стране. 