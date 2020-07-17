«Крайне разочарован»: Цукерберг недоволен ситуацией с COVID-19

Глава Facebook Марк Цукерберг провел интервью с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, которое было посвящено пандемии коронавируса и транслировалось в прямом эфире в социальной сети. Как отмечает Mashable, гендиректор социальной сети не стеснялся в выражениях и резко раскритиковал администрацию Дональда Трампа, заявив о том, что «крайне разочарован» тем, как страна борется с COVID-19. При этом ранее Цукерберг не позволял себе высказывать негатив в отношении президента США, и даже разрешал ему публиковать в Facebook некоторые неодозначные посты, которые удалялись с других социальных платформ.

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«В то время как у всех других развитых стран мы наблюдаем относительно небольшое количество новых заболевших, в США фиксируется рекордный рост каждый день.

На текущий момент очевидно, что кривая заражений в США существенно хуже, чем во многих других странах, а наше правительство и администрация [президента] оказались менее эффективными в борьбе с вирусом.

Я лично считаю, что к пандемии нужно было подходить более ответственно», — заявил Марк Цукерберг.

Глава Facebook отметил, что поначалу относился к ситуации «с пониманием», так как осознавал, что вспышек вируса избежать не удастся, вне зависимости от подхода властей.

«Однако теперь уже июль, и мне кажется, что этого [роста заболеваемости] можно было избежать. Очень жаль, что у нас до сих пор не проводится достаточного количества тестов, а авторитет наших лучших врачей, в том числе ваш, а также Центров по контролю и профилактике заболеваний США подвергается сомнению. Я говорю о тех случаях, когда до недавнего времени некоторые сотрудники администрации выражали сомнение в эффективности самых базовых средств защиты, например, ношении масок», — заявил Цукерберг доктору Фаучи.

Несмотря на то, что миллиардер не назвал конкретных имен в администрации, нетрудно догадаться, что он мог иметь в виду и самого президента Трампа, который долгое время отказывался носить маску на публичных встречах.

Некоторые комментаторы Facebook, смотревшие интервью в режиме онлайн, не преминули напомнить, что социальная сеть Цукерберга сама приложила руку к «уничижению авторитета» некоторых ученых, докторов и официальных здравоохранительных органов. С самого начала пандемии Facebook прикладывает большое количество усилий к блокировке дезинформации о коронавирусе, но теории заговора и реклама фейковых лекарств все равно просачивается в социальную сеть.

Накануне стало известно, что в США вновь зафиксирован рекордный суточный прирост случаев новой коронавирусной инфекции, сообщило CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

За минувшие сутки в стране было выявлено 71 135 новых случаев заболевания.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По последней информации, в стране выявлен 3 574 371 случай заболевания, из них 138 291 — с летальным исходом.