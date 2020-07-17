Замешан инсайдер: как взломали Twitter

Захват свыше сотни Twitter-аккаунтов, принадлежащих публичным персонам, стал возможным благодаря сотруднику Twitter, который за вознаграждение предоставил злоумышленникам доступ к внутренним инструментам платформы, сообщает Motherboard со ссылкой на хакеров, осуществивших атаку.

«Мы использовали сотрудника, который буквально сделал все за нас», — заявил один из источников портала. Второй источник подтвердил, что одному из работников Twitter заплатили деньги, чтобы он помог проникнуть во внутренние системы платформы.

Сообщается, что для взлома использовался специальный инструмент компании, с помощью которого был изменен электронный адрес, привязанный к конкретному аккаунту. По меньшей мере часть профилей знаменитостей была захвачена подобным образом.

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Руководство Twitter пока не может доподлинно установить, что в атаке принял участие один из сотрудников компании. Касательно этого инцидента ведется расследование.

В среду 15 июля несколько крупных аккаунтов Twitter, принадлежащих знаменитостям, оказались взломаны. В рамках хакерской атаки пострадали Билл Гейтс, Джефф Безос, Илон Маск, Майк Блумберг, Уоррен Баффет, Барак Обама, Джо Байден, Ким Кардашьян, Канье Уэст и некоторые другие публичные персоны. Как следует из микроблога техподдержки Twitter, злоумышленники захватили около 130 аккаунтов.

Во взломанных профилях киберпреступники разместили информацию о «раздаче биткоинов». Известно, что мошенники, предлагающие желающим удвоить свой капитал, заработали на обмане свыше $100 тыс.

Если данные Motherboard верны, и в атаке действительно замешан инсайдер, это будет уже второй случай, когда внутренние системы Twitter были скомпрометированы с помощью одного из сотрудников компании. В прошлом году двум работникам Twitter были предъявлены обвинения в связи со шпионажем в пользу Саудовской Аравии. Сообщается, что они следили за некоторыми пользователями по указанию королевства, а также получили несанкционированный доступ к личным данным юзеров.

Тем временем, хакерской атакой на сотни аккаунтов знаменитостей займется ФБР. Ранее ведомство заявило о том, что спецслужбам известно об инциденте, «связанном с несколькими аккаунтами в Twitter, принадлежащими высокопоставленным лицам».

«Аккаунты, по-видимому, были скомпрометированы для того, чтобы совершить мошенничество с криптовалютами»,— отметили в ФБР.

Многие обратили внимание на то, что Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа не пострадал в результате хакерской атаки. Как объяснили в Белом доме, это связано с тем, что профиль американского лидера обладает дополнительной степенью защиты. При этом пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни заявила о том, что Трамп не планирует уходить из Twitter из-за недавнего взлома.

«Президент останется в Twitter. Его аккаунт защищен и не подвергался опасности во время этих атак», — сообщила пресс-секретарь.