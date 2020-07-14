Отпечатки по фото, анализ запаха: чем занята секретная лаборатория в США

Forbes сообщил о секретной лаборатории Mitre Corporation, которая расположена в городе Маклин, штат Вирджиния. По данным издания, объем финансирования этой организации со стороны правительства составляет до $2 млрд. Как оказалось, Mitre занимается проектами, которые призваны обеспечить национальную безопасность США. Между тем некоторые из них вполне можно назвать шпионскими, что не могло не привлечь внимание правозащитников.

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Mitre Corporation отделилась от Массачусетского технологического университета в 1958 году — ее задача заключалась в создании системы обнаружения вражеских летательных аппаратов во время Холодной войны. С тех пор эта организация активно участвует в самых разных проектах, связанных с защитой нацбезопасности страны.

Автору Forbes удалось пообщаться с бывшими сотрудникам Mitre и государственными чиновниками, которые рассказали о нескольких разработках компании. Так, среди них значится проект, начатый еще в 2015 году совместно с ФБР.

Исследователи разрабатывали инструмент, который бы позволил собирать отпечатки пальцев с фотографий, опубликованных в Facebook и Twitter, чтобы впоследствии создать биометрическую базу.

Кроме того, по данным одного из экс-работников Mitre компания сотрудничала со Службой таможенного и пограничного контроля США — с помощью инструмента, созданного в лаборатории, таможенники могли удаленно взламывать смарт-часы и фитнес-трекеры тех граждан, которые вызывали у них подозрения.

Помимо прочего, организация занята разработкой способа анализировать запах человеческого тела в качестве «индикатора неправды» во время допросов, чтобы использовать этот метод в качестве более точной альтернативы детектору лжи.

Особенностью Mitre Corporation, отличающей ее от других подрядчиков правительства и федеральных агентств, является отсутствие необходимости коммерциализировать собственные продукты — компания разрабатывает проект, а затем отдает заказчику лицензию на него.

Методы Mitre, а также разнообразие инструментов слежки за подозреваемыми и нелегальными мигрантами может быть полезным для правоохранительных органов, но губительным для персональных свобод граждан.

Как сообщил штатный юрист Американского союза защиты гражданских свобод Нейт Уэсслер, деятельность Mitre вызывает «опасения касательно приватности», особенно во времена волнений в США, связанных с расовыми конфликтами и пандемией коронавируса.

«Никто не ожидает, что, размещая свою фотографию в интернете, он оставит свои уникальные биометрические идентификаторы, включая отпечатки пальцев, в базе данных правоохранительных органов. Сейчас мы наблюдаем не только исторические протесты против расизма и жестокости полиции, но также и исторический уровень цифровой записи протестующих со стороны прессы и правоохранительных органов… Перспектива того, что правоохранительные органы могут дешево, легко и быстро получить отпечатки пальцев людей с этих фотографий, чрезвычайно пугающая», — заявил Уэсслер.

Известно, что на текущий момент Mitre занимается контрактом стоимостью $16,3 млн — компания помогает Центрам по контролю и профилактике заболеваний США создать эффективный план выхода страны из кризиса здравоохранения и сдерживания коронавируса.