Сказочно богат: когда Джефф Безос станет триллионером

Аналитики сервиса Comparisun подсчитали, кто из миллиардеров станет первым в мире долларовым триллионером. Результаты опубликованы на официальном сайте Comparisun.

Оказалось, что ближе всех к заветной цифре создатель Amazon Джефф Безос.

Эксперты прогнозируют, что состояние Безоса достигнет одного триллиона долларов уже к 2026 году — когда бизнесмену будет 62 года.

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В непосредственной близости от Безоса расположился китайский девелопер Сюй Цзяинь, который должен стать триллионером к 2027 году в возрасте 68 лет. Замыкает тройку лидеров основатель Alibaba Джек Ма — ждать своего триллиона ему придется до 2030 года, когда ему исполнится 65 лет.

В десятку миллиардеров, которые стремятся к триллиону, также вошли коллеги Джеффа Безоса по Кремниевой долине — создатель Facebook Марк Цукерберг (2036 год) и сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин (2051 год).

Безос является на текущий момент богатейшим человеком Земли, его состояние оценивается в $144 млрд. Однако, остается неясным на какой методике расчета базируется прогноз столь стремительного семикратного роста состояния миллиардера.

Если верить Bloomberg, Безос является единственным из топ-5 самых богатых людей мира, который не потерял деньги с начала 2020 года, когда планету захватила пандемия коронавируса.

Более того, глава Amazon еще и заработал на COVID-19 и повышенном спросе на онлайн-покупки — в сумме около $24 млрд.

Как сообщает Business Insider, годовое жалование Джеффа Безоса не такое уж высокое — $81 840. Большая часть богатства Безоса составляют акции Amazon, находящиеся в его собственности. Если разделить все состояние миллиардера на временные промежутки, то окажется, что он зарабатывает около $149 тыс. в минуту, или $2,4 тыс. в секунду.

По данным Службы социального обеспечения, среднестатистический американец с дипломом бакалавра за всю свою жизнь может заработать около $2,2 млн. Джеффу Безосу понадобилось бы на это меньше 15 минут.

Джефф Безос настолько богат, что даже после развода со своей супругой Маккензи, которой пришлось отдать около 25% акций Amazon, он смог сохранить свой титул самого богатого человека на Земле.

Личное состояние основателя Amazon на 36% превышает состояние всей королевской семьи Великобритании.

Более того, объем капитала Безоса превосходит весь ВВП Морокко, а также ВВП Исландии, Люксембурга и Кипра вместе взятых.

В апреле текущего года состояние Джеффа Безоса превысило состояние Марка Цукерберга вдвое. При этом глава Facebook входит в число пяти самых богатых людей мира.

При этом его нельзя назвать самым щедрым филантропом. За всю свою жизнь глава Amazon отдал на благотворительность менее $20 млрд. Для сравнения Билл Гейтс пожертвовал на благие цели около $50 млрд, Марк Цукерберг — $45 млрд, а Уоррен Баффет — $30 млрд.