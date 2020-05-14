Свыше четверти популярных видеороликов на платформе YouTube, которые посвящены пандемии коронавируса, являются лживыми, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале BMJ Global Health.

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В основу исследования были взяты 69 самых популярных роликов о COVID-19. Каждому из них была выставлена оценка, показывающая уровень его достоверности.

Как оказалось, более 25% англоязычных роликов о коронавирусе «содержат в себе фейки или информацию, вводящую в заблуждение».

При этом эксперты предупреждают, что видео с недостоверной информацией о COVID-19 распространяются гораздо быстрее и получают гораздо больше просмотров, чем во время предыдущих пандемий.

На YouTube можно найти большое количество качественных роликов о коронавирусе, созданных при участии официальных уполномоченных органов, например Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но они зачастую сложнее для понимания, чем, например, теории заговора, а потому не становятся популярными среди пользователей. При этом они получили высокие оценки исследователей, которые признали их правдивость и достоверность.

Однако эти критерии не всегда являются главными при выборе видео для многих пользователей, из-за чего именно фейки становятся популярными, занимая более высокие строчки в поисковой выдаче.

Из 69 роликов, ставших объектами исследования, свыше 70% содержали в себе лишь факты, однако 27,5% видео относились к фейкам и дезинформации.

В общей сложности на долю лживых роликов пришлось 62 млн просмотров.

В этих видео, в том числе, утверждалось, что у фармацевтических компаний уже есть лекарство от коронавируса, но они отказываются продавать его, а также распространялись теории заговора о чипизации населения или о влиянии 5G на иммунитет человека. Все эти утверждения не подтверждены и являются ложью.

Результаты исследования оказались для ученых тревожными, учитывая огромное количество просмотров, которые собирают подобные ролики, пишет автор публикации Хайди Ой-Йи Ли из Университета Оттавы.

«Несмотря на то что сила социальных сетей заключается в огромных объемах, а также разнообразии генерируемой и распространяемой информации, она несет в себе огромный вредоносный потенциал», — считает исследователь.

По словам Хайди Ой-Йи Ли, специалистам из сферы здравоохранения нужно налаживать более качественное сотрудничество с YouTube, чтобы совместными усилиями создавать такой контент, который не только будет нести в себе только факты, но и будет обладать привлекательностью для пользователей, которые не всегда готовы рассматривать скучные графики, но охотно верят ярким заголовкам.