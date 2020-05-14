Миллионы просмотров: четверть видео о COVID-19 — фейки

Свыше 25% популярных роликов о COVID-19 в Youtube являются фейками

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Исследователи обнаружили, что свыше 25% самых популярных роликов YouTube, посвященных коронавирусу, содержат в себе недостоверную информацию, сообщает Daily Mail. Количество просмотров этих видео достигает десятков миллионов. При этом видео из официальных источников, например, ВОЗ, отражающие реальное положение дел, являются не такими востребованными среди пользователей видеохостинга.

Свыше четверти популярных видеороликов на платформе YouTube, которые посвящены пандемии коронавируса, являются лживыми, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале BMJ Global Health.

В основу исследования были взяты 69 самых популярных роликов о COVID-19. Каждому из них была выставлена оценка, показывающая уровень его достоверности.

Как оказалось, более 25% англоязычных роликов о коронавирусе «содержат в себе фейки или информацию, вводящую в заблуждение».

При этом эксперты предупреждают, что видео с недостоверной информацией о COVID-19 распространяются гораздо быстрее и получают гораздо больше просмотров, чем во время предыдущих пандемий.

На YouTube можно найти большое количество качественных роликов о коронавирусе, созданных при участии официальных уполномоченных органов, например Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но они зачастую сложнее для понимания, чем, например, теории заговора, а потому не становятся популярными среди пользователей. При этом они получили высокие оценки исследователей, которые признали их правдивость и достоверность.

Однако эти критерии не всегда являются главными при выборе видео для многих пользователей, из-за чего именно фейки становятся популярными, занимая более высокие строчки в поисковой выдаче.

Из 69 роликов, ставших объектами исследования, свыше 70% содержали в себе лишь факты, однако 27,5% видео относились к фейкам и дезинформации.

В общей сложности на долю лживых роликов пришлось 62 млн просмотров. 

В этих видео, в том числе, утверждалось, что у фармацевтических компаний уже есть лекарство от коронавируса, но они отказываются продавать его, а также распространялись теории заговора о чипизации населения или о влиянии 5G на иммунитет человека. Все эти утверждения не подтверждены и являются ложью.

Результаты исследования оказались для ученых тревожными, учитывая огромное количество просмотров, которые собирают подобные ролики, пишет автор публикации Хайди Ой-Йи Ли из Университета Оттавы.

«Несмотря на то что сила социальных сетей заключается в огромных объемах, а также разнообразии генерируемой и распространяемой информации, она несет в себе огромный вредоносный потенциал», — считает исследователь.

По словам Хайди Ой-Йи Ли, специалистам из сферы здравоохранения нужно налаживать более качественное сотрудничество с YouTube, чтобы совместными усилиями создавать такой контент, который не только будет нести в себе только факты, но и будет обладать привлекательностью для пользователей, которые не всегда готовы рассматривать скучные графики, но охотно верят ярким заголовкам.