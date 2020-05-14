Волна фейков: мошенники взялись за детские пособия

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «СёрчИнформ».

Сообщается, что ИБ-специалисты обнаружили около 30 веб-сайтов с доменами, содержащими в себе слова gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Эти названия помогают ввести пользователя в заблуждение, заставив его думать, что он собирается воспользоваться легитимным ресурсом.

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Факт появления фейковых страниц, эксплуатирующих тему пособий и пандемии коронавируса, подтвердили и другие компании, специализирующиеся на кибербезопасности. По словам заместителя генерального директора Infosecurity a Softline Company Игоря Сергиенко, существенный рост числа фейковых сайтов, имитирующих госуслуги, был еще в апреле, когда появилось более 70 подобных ресурсов.

Эти сайты используются для кражи персональных данных или для мошенничества с выплатами, когда жертве сообщают, что ей положена субсидия от государства, а потом просят ввести данные банковской карты для перевода, которые впоследствии попадают в руки злоумышленников.

О другом способе мошенничества с сайтом госуслуг рассказали в компании Qrator Labs. Ее суть заключается в том, что пользователь посещает фейковый ресурс госуслуг, вводит логин и пароль от личного кабинета и получает необходимые услуги, так как поддельный сайт перенаправляет его на официальный. Это усыпляет его бдительность.

Затем пользователь продолжает пользоваться сайтом, но в какой-то момент перенаправление убирается, а человеку сообщают, что у него есть, например, неоплаченный штраф. Жертва пугается и погашает несуществующий долг, отправляя деньги злоумышленникам.

Активизация мошенников, заманивающих своих жертв на фейковые сайты, обещающие выплаты на ребенка, связана с указом президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, все российские семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 16 лет, получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка. Кроме того, те россияне, у которых первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года имею право получать по 5 тыс. рублей в месяц в течение трех месяцев.

В общей сложности, по словам президента, поддержку получат 27 млн детей.

Ситуацию с киберпреступниками усложнил тот факт, что сайт госуслуг, через который нужно было оформлять выплаты, не справился с нагрузкой в первый же день работы. Путин раскритиковал работу ресурса, призвав больше не допускать подобных происшествий.

«На следующий день [после объявления о выплатах] свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объемом обращений», — заявил глава государства на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок.

Сообщается, что на текущий момент работа сайта налажена, и ресурс функционирует в штатном режиме.