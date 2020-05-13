Отдых закончился: Apple гонит сотрудников на работу

Apple планирует постепенно возвращать своих сотрудников в крупные международные офисы в ближайшие месяцы, сообщает Bloomberg. При этом некоторые другие крупные компании из Кремниевой долины решили продлить политику самоизоляции и разрешили сотрудникам работать из дома на протяжении всего 2020 года и даже дольше.

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Как сообщают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, первая фаза возвращения сотрудников Apple на работу уже стартовала — прежде всего, она коснулась тех, кто в силу специальности не может работать удаленно или испытывает трудности при работе из дома.

В конце мая-начале июня на свои места вернутся некоторые работники из главных офисов компании.

Второй этап запланирован на июль. В рамках этой фазы от удаленки откажется новая партия работников Apple. При этом в компании уточняют, что сроки возвращения сотрудников на работу могут быть изменены, так как, например, в США разные штаты имеют право вводить разные ограничительные меры, которые должны учитываться работодателем.

При этом издание отмечает, что подход Apple отличается от той политики, которой придерживаются другие американские IT-компании. Так, Amazon и Microsoft разрешили сотрудникам остаться на удаленной работе, если она не вызывает у них трудности, вплоть до октября. Что касается Facebook и Google, то руководство этих компаний разрешили сотрудникам не приходить на работу до 2021 года. При этом сотрудники, работа которых требует физического присутствия на рабочих местах, смогут вернутся в офисы, соблюдая все меры предосторожности. Однако, по предварительным данным, офисы Facebook и Google смогут открыться не раньше июля текущего года.

Twitter пошел еще дальше и дал добро на удаленную работу на постоянной основе.

«Последние несколько месяцев продемонстрировали, что мы справляемся с работой в таком режиме, поэтому, если обстоятельства наших сотрудников позволяют им работать из дома и они хотят продолжать это делать, мы не будем против», — заявил генеральный директор компании Джек Дорси. Офисы Twitter предположительно откроются лишь в сентябре.

Руководство Apple решило пойти другим путем без оглядки на конкурентов, и этому есть несколько причин. Прежде всего, компания из Купертино является производителем электроники, поэтому большое количество ее сотрудников, например, инженеры не имеют возможности проводить все операции удаленно. Кроме того, у Apple есть четкие сроки выпуска новых продуктов, которые крайне нежелательно нарушать.

Также, учитывая атмосферу строгой секретности в Apple, у части сотрудников возникли трудности при доступе ко внутренним системам компании, что усложнило работу на удаленке, сообщает Wall Street Journal.

Генеральный директор Apple Тим Кук в обращении к своим сотрудникам заявил о том, что возвращение компании к обычному режиму будет постепенным.

«Мы предполагаем, что все сотрудники вернутся на работу в разное время. Речь идет об отдельных командах, которые вернутся раньше других, а может даже отдельных сотрудниках внутри этих команд», — сообщил Кук. Он отметил, что работа в офисе будет включать в себя постоянные проверки температуры. Кроме того, сотрудники будут обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.