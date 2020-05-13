«Согласен на 100%»: как Трамп помог Маску открыть фабрику

Прежде чем открыто нарушать законы округа Аламида в штате Калифорния и открывать завод вопреки требования местных властей, генеральный директор Tesla Илон Маск заручился поддержкой президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post.

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Оказалось, что Маск и Трамп созванивались в апреле. В ходе звонка миллиардер убеждал американского лидера, что возобновление производства на заводах Tesla не несет в себе никакого риска. Маск сообщил о том, что хочет вернуться к работе 1 мая или раньше, если это возможно.

Известно, что американский президент заявил о том, что «согласен на 100%», что фабрики Tesla должны быть открыты.

Тем не менее, режим самоизоляции в округе Аламида был продлен как минимум до 31 мая, что никак не вписывалось в планы Илона Маска. Он пригрозил, что перенесет штаб-квартиру Tesla в другой штат, а заодно подал иск против властей Аламиды из-за нарушения четырнадцатой поправки конституции США, которая запрещает издавать и применять законы, ограничивающие привилегии и льготы граждан Соединенных Штатов.

Вскоре после этого фабрика Tesla в городе Фремонт была вновь открыта. В своем Twitter-аккаунте Маск обратился к местным властям, заявив, что они могут прийти и арестовать его, если они захотят.

Тем временем, власти Аламиды направили руководству Tesla письмо, в котором призывают прекратить производство и вернуть сотрудников по домам на самоизоляцию. Так как Илон Маск проигнорировал послание, ожидается, что в ближайшее время власти предпримут более решительные меры.

Однако неизвестно, смогут ли они проявить настойчивость, учитывая, что у Tesla теперь появился такой могущественный союзник.

Вскоре после новостей о том, что Маск возобновил производство электрокаров, Дональд Трамп выступил в его поддержку.

«Калифорния должна разрешить Tesla и Илону Маску открыть фабрики СЕЙЧАС ЖЕ. Это можно сделать быстро и безопасно!», — заявил американским президент в своем Twitter-аккаунте. В ответ на этот твит Маск поблагодарил Трампа.

Thank you! — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2020

Известно, что ранее Илона Маска поддержал и министр финансов США Стивен Мнучин. По словам Мнучина, Маск является одним из главных работодателей Калифорнии, поэтому штат должен пойти ему навстречу.

Как сообщает портал The Verge, после успешного запуска в Калифорнии была также открыта фабрика Tesla в штате Невада. Как сообщают сотрудники, им разрешили остаться дома, если они «чувствуют дискомфорт при выходе на работу». Однако в таком случае им придется взять неоплачиваемый отпуск — как сообщили в HR-отделе Tesla, карантинные меры в штате постепенно снимаются, и теперь сотрудники не могут рассчитывать на бонусы, которые полагались им на время действия более строгих мер.