«Согласен на 100%»: как Трамп помог Маску открыть фабрику

Маск заручился поддержкой Трампа, прежде чем пойти против властей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Президент США Дональд Трамп поддержал Илона Маска, который самовольно возобновил производство на фабриках Tesla, несмотря на предписание местных властей соблюдать карантин. Как сообщают американские СМИ, Маск и Трамп созванивались еще в апреле текущего года — тогда глава государства заявил бизнесмену, что он не против открытия заводов Tesla с 1 мая. Тем временем, власти округа Аламида, где расположена одна из фабрик Маска, требуют прекратить все работы и вернуть сотрудников по домам.

Прежде чем открыто нарушать законы округа Аламида в штате Калифорния и открывать завод вопреки требования местных властей, генеральный директор Tesla Илон Маск заручился поддержкой президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post.

Оказалось, что Маск и Трамп созванивались в апреле. В ходе звонка миллиардер убеждал американского лидера, что возобновление производства на заводах Tesla не несет в себе никакого риска. Маск сообщил о том, что хочет вернуться к работе 1 мая или раньше, если это возможно.

Известно, что американский президент заявил о том, что «согласен на 100%», что фабрики Tesla должны быть открыты.

Тем не менее, режим самоизоляции в округе Аламида был продлен как минимум до 31 мая, что никак не вписывалось в планы Илона Маска. Он пригрозил, что перенесет штаб-квартиру Tesla в другой штат, а заодно подал иск против властей Аламиды из-за нарушения четырнадцатой поправки конституции США, которая запрещает издавать и применять законы, ограничивающие привилегии и льготы граждан Соединенных Штатов.

Вскоре после этого фабрика Tesla в городе Фремонт была вновь открыта. В своем Twitter-аккаунте Маск обратился к местным властям, заявив, что они могут прийти и арестовать его, если они захотят.

Тем временем, власти Аламиды направили руководству Tesla письмо, в котором призывают прекратить производство и вернуть сотрудников по домам на самоизоляцию. Так как Илон Маск проигнорировал послание, ожидается, что в ближайшее время власти предпримут более решительные меры.

Однако неизвестно, смогут ли они проявить настойчивость, учитывая, что у Tesla теперь появился такой могущественный союзник.

Вскоре после новостей о том, что Маск возобновил производство электрокаров, Дональд Трамп выступил в его поддержку.

«Калифорния должна разрешить Tesla и Илону Маску открыть фабрики СЕЙЧАС ЖЕ. Это можно сделать быстро и безопасно!», — заявил американским президент в своем Twitter-аккаунте. В ответ на этот твит Маск поблагодарил Трампа.

Известно, что ранее Илона Маска поддержал и министр финансов США Стивен Мнучин. По словам Мнучина, Маск является одним из главных работодателей Калифорнии, поэтому штат должен пойти ему навстречу.

Как сообщает портал The Verge, после успешного запуска в Калифорнии была также открыта фабрика Tesla в штате Невада. Как сообщают сотрудники, им разрешили остаться дома, если они «чувствуют дискомфорт при выходе на работу». Однако в таком случае им придется взять неоплачиваемый отпуск — как сообщили в HR-отделе Tesla, карантинные меры в штате постепенно снимаются, и теперь сотрудники не могут рассчитывать на бонусы, которые полагались им на время действия более строгих мер.