«Грустный день для нас»: Павел Дуров сворачивает TON

«Сегодня грустный день для Telegram», — так начал Павел Дуров свое сообщение, возвещающее об отмене блокчейн-проекта TON. После череды судебных разбирательств и переносов сроков запуска от TON пришлось окончательно отказаться.

«Я пишу этот пост, чтобы официально объявить, что активное участие Telegram в TON закончилось.

Вы можете видеть — или уже видели — сайты, использующие мое имя, бренд Telegram или аббревиатуру «TON» для продвижения своих проектов. Не доверяйте им свои деньги или данные. Ни один из нынешних или бывших членов нашей команды не имеет никакого отношения ни к одному из этих проектов. Будьте бдительны и не давайте никому себя запутать», — предупредил Дуров.

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Впервые пресса заговорила о TON два года назад — в 2018 году. Тогда сообщалось, что Telegram Open Network, или TON, — новый проект братьев Павла и Николая Дуровых, который своей амбициозностью превосходит даже социальную сеть «ВКонтакте». TON должен был состоять из нескольких взаимосвязанных элементов, а именно криптовалюты Gram и платежной системы TON Blockchain, средства обмена сообщениями, файлами и контентом в лице мессенджера Telegram, виртуального паспорта TON External Secure ID (Telegram Passport), децентрализованного хранилища для файлов и сервисов TON Storage, собственной системы поиска по доменным именам TON DNS (вместо мировой Domain Name System) и ряда других составляющих.

По словам Павла Дурова, TON создавался в рамках принципов децентрализации, которые впервые были реализованы в Bitcoin и Ethereum, но в итоге платформа должна была превзойти пионеров в скорости и масштабируемости. Дуров отметил, что его команда очень гордилась полученным результатом, который позволял свободный обмен ценностями и идеями, реализованный не без помощи Telegram.

«К сожалению, американский суд заблокировал TON. Как? Представьте, что несколько людей вложили свои средства, чтобы построить золотую шахту, чтобы потом разделить добытое золото между собой. Тут приходит судья и говорит: «Эти люди вложились в золото, потому что хотели получить прибыль. Они хотели получить золото не для себя, а чтобы продать его другим людям. Поэтому им нельзя добывать золото». Если вам кажется, что в этом нет никакого смысла, то вы не одиноки, но именно это и произошло с TON (шахтой) и Gram (золотом)», — сообщил Дуров.

Гендиректор Telegram добавил, что, согласно постановлению американского суда, Gram нельзя продавать не только в США, но и во всем мире, потому что американские граждане могут без труда получить доступ к платформе TON, когда она запустится.

«Чтобы этого избежать, Gram запретили во всем мире, даже если все остальные страны не против запуска TON», — заявил Павел Дуров, назвав решение суда «парадоксальным».

Бизнесмен отметил, что США, по всей видимости, считает, что другие страны не могут сами решать, что хорошо, а что плохо для своих граждан.

«Если бы в США вдруг решили запретить кофе и потребовали закрытия кофеен в Италии, потому что американцы могут их посетить, вряд ли все бы с этим согласились», — считает Дуров.

Предприниматель высказал сожаление касательно того, что граждане других стран, которые голосуют на своих лидеров и выбирают членов парламента, все еще сильно зависимы от решений США, если дело касается сферы финансов и технологий.

«К сожалению, мы — 96% населения Земли — зависимы от людей, которых выбирали 4% граждан, живущих в Америке», — заключил Дуров.

Создатель Telegram отметил, что мы находимся в замкнутом круге, так как нельзя сбалансировать чрезмерно централизованный мир именно потому, что он слишком централизован.

«Мы попытались. Но оставляем [решение этой проблемы] будущим поколениям предпринимателей и разработчиков, чтобы они могли поднять с земли наше знамя и поучиться на наших ошибках. Я хочу завершить этот пост пожеланием удачи всем тем, кто стремится к децентрализации, балансу и равенству в мире. Вы ведете правильную борьбу. Эта битва может стать самой важной битвой нашего поколения. Мы надеемся, что вы преуспеете там, где мы потерпели неудачу», — говорится в сообщении Павла Дурова.