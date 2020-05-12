«Мне очень жаль»: Гейтс предупреждал Трампа о пандемии в 2016 году

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс пытался предупредить американских политиков об опасности грядущей пандемии еще в 2016 году, сообщает издание The Wall Street Journal.

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Известно, что Гейтс встречался с кандидатами в президенты США накануне выборов, в том числе с Дональдом Трампом. Он рассказал о потенциальной угрозе, которую несут в себе инфекционные заболевания, попросив обратить внимание на меры по профилактике и подготовке к пандемии.

Тем не менее, к его предупреждению никто не прислушался.

Президент США Дональд Трамп столкнулся с жесткой критикой касательно его решений, принятых в рамках борьбы с COVID-19. В частности, его обвинили в сокращении финансирования федеральных агентств и государственных программ, занимающихся эпидемиологией, а также в недооценке угрозы нового коронавируса даже после того, как он распространился по всей территории страны.

Сейчас Гейтс считает, что, несмотря на все приложенные им усилия, нужно было действовать решительнее.

«Мне очень жаль. Цель всех моих предупреждений и разговоров сводилась к тому, чтобы мы могли принять меры и минимизировать опасность. Жаль, что мне не удалось привлечь побольше внимания к этой проблеме», — заявил филантроп.

Известно, что Билл Гейтс — один их тех публичных людей, кто на протяжении нескольких лет пытался сподвигнуть власти на принятие ряда мер, которые помогли бы защитить человечество от пандемии. В 2015 году, выступая на конференции TED, миллиардер заявил о том, что заразные вирусы представляют большую опасность для людей, чем ядерная война.

«Если в течение следующих десятилетий что-то убьет 10 миллионов человек, то это будет скорее вирус, чем война — не ядерная ракета, а микробы», — сообщил Гейтс. По его словам, одной из причин этого являются огромные инвестиции в ядерное сдерживание, и практически незаметные вложения в систему здравоохранения.

В том же году Билл Гейтс опубликовал открытое письмо, в котором заявил о том, что Соединенные Штаты «не готовы к следующей эпидемии». На момент выхода этого письма от лихорадки Эбола погибли свыше 10 тыс. человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцина от этого заболевания была создана в достаточных количествах уже после пика заражения.

«То, что я узнал, открыло мне глаза. Какой бы ужасной ни была эта эпидемия, следующая может быть намного хуже. Мир просто не готов бороться с болезнью, — например, с особо заразным гриппом — которая очень быстро заражает большое количество людей», — сообщил Гейтс в пророческом письме.

В конце апреля в интервью Le Figaro Билл Гейтс рассказал о том, что отмена режима самоизоляции на фоне пандемии нового коронавируса не будет означать моментального возврата к обычной жизни. По словам сооснователя Microsoft, снятие ограничений ознаменует собой лишь конец первого этапа.

«Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через год или два. Мы можем выйти из этого первого этапа, выстроив систему деятельности, которая позволит исключить риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования», — заявил Гейтс.

Бизнесмен подчеркнул, что миру предстоит большая работа по поиску эффективных методов лечения COVID-19, а также по разработке вакцины, так как именно прививки от коронавируса помогут людям преодолеть свой страх и вернуться к нормальным занятиям.